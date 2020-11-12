دبي: الطلب على الفلل يقفز لأكثر من 500 بالمئة

تمّ بيع 665 فيلا/تاون هاوس ثانوية أو جاهزة للسكن في شهر أكتوبر، وهي أعلى بنسبة 7.2 بالمئة من ثاني أعلى شهر، أي سبتمبر الذي سجّل 605 معاملات، وأعلى بنسبة 34 بالمئة من ثالث أعلى شهر على الإطلاق، أي يوليو 2020 الذي سجّل 496 معاملة. كما سجّلت الأشهر الأربعة الأخيرة أعلى عدد من معاملات بيع لفلل/مساكن تاون هاوس، حيث بلغ الطلب ذورته في كلّ شهر متفوّقاً على الشهر الذي سبقه. بدأ هذا النموّ المطّرد بعد مايو 2020 الذي سجّل 110 معاملات، ومنذ ذلك الحين ازداد بنسبة تتجاوز 500 بالمئة.

وفي هذا الإطار، توضح لينيت أباد، مديرة البحوث والبيانات في بروبرتي فايندر، قائلةً: “أصبحت خشية عدم امتلاك مساحة كافية والافتقار إلى مساحة خارجية الواقعَ الجديد الذي يواجهه أشخاص كثيرون منذ بدء الجائحة. اعتدنا مؤخراً أن نمضي وقتاً أكثر في منزلنا فقد عملنا من المنزل وصار أطفالنا يتلقّون تعليمهم منه، واخترنا البقاء فيه أكثر من أي وقت مضى وتحضير الوجبات والاستفادة من خدمات التوصيل.

من هنا نشأ اتجاه جديد حيث أمسى الأشخاص بحاجة لمساحة أوسع ولمساحات خارجية لعائلتهم. كما بدؤوا يبتعدون عن وسط المدينة المكتظ ويتجهون أكثر نحو الضواحي. ونتيجةً لذلك، بلغت معاملات بيع الفلل/التاون هاوس في دبي ذروتها.”

شملت أبرز مناطق بيع الفلل/مساكن التاون هاوس الثانوية (الجاهزة للسكن) في أكتوبر 2020 كلّاً من ندّ الشبا 11.8 بالمئة)، وتاون سكوير (7.8 بالمئة)، ومدينة دبي العالمية (6.7 بالمئة)، والمرابع العربية (6.4 بالمئة) ودبي هيلز استيت (5.9 بالمئة). وقد كان 39 بالمئة من معاملات البيع عبارة عن وحدات مؤلفة من أربع غرف نوم، و34.7 بالمئة وحدات مؤلفة من ثلاث غرف نوم و14.8 بالمئة وحدات مؤلفة من 5 غرف نوم.

ومن خلال بيانات الملكية الصادرة عن بروبرتي فايندر، تكشف اتجاهات البحث أنّ المواقع الخمسة الرئيسية التي بحث فيها المستهلكون عن فلل/مساكن تاون هاوس كانت دبي هيلز إستيت، والمرابع العربية، ونخلة جميرا، وداماك هيلز ومدينة محمد بن راشد. أمّا الكلمات المفتاحية الثلاثة الأبرز في شهر أكتوبر 2020 فكانت “مجدّد”، و”مسبح” و”مفروش”.

في شهر أكتوبر، تمّ نقل ملكية ما مجموعه 1013 فيلا/تاون هاوس في كلّ من سوق المشاريع غير المكتملة والسوق الثانوية. وتمّ نقل ملكية ما مجموعه 2031 شقة، بما فيها 1128 شقة في السوق الثانوية و903 شقة في سوق المشاريع غير المكتملة.