إعمار للتطوير تسجّل مبيعات عقارية بـقيمة 4,343 مليار درهم

أعلنت شركة “إعمار للتطوير عن تحقيقها نتائج مالية مبشّرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، على الرغم من التحديات الناجمة عن تفشي جائحة “كوفيد – 19”.

وسجّلت الشركة مبيعات عقارية بقيمة 4,343 مليار درهم إماراتي (1,182 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر التسعة الأولى (من يناير إلى سبتمبر) من عام 2020، فيما بلغ صافي أرباحها للفترة نفسها 1,359 مليار درهم إماراتي (370 مليون دولار أمريكي)، الأمر الذي يعكس قوة الركائز المالية للشركة.

وحققت إعمار للتطوير نمواً شهرياً في مبيعاتها خلال الربع الثالث 2020 (من يوليو إلى سبتمبر) في مؤشر يعكس بداية انتعاش سوق العقارات. وبلغت قيمة المبالغ المستلمة عن المشروعات قيد الإنجاز 27,154 مليار درهم إماراتي (7,393 مليار دولار أمريكي).

وجاء الأداء المالي المرن للشركة مدعوماً بتركيزها على مبيعات المشاريع قيد التطوير، ومواصلة تقدّم عمليات الإنشاء في المواقع رغم الجائحة، فضلاً عن الالتزام التام بمواعيد التسليم.

وتعقيباً على نتائج الأشهر التسعة من 2020، قال محمد العبّار، مؤسّس “إعمار العقارية” و”إعمار للتطوير”: “تواصل إعمار للتطوير التزامها الراسخ بتسليم مشروعاتها ورفد المشترين بأساليب حياة راقية وفق أعلى المعايير، وهذا يشكل بطبيعة الحال جوهر أعمالنا وركيزة أدائنا المالي المرن في خضم الظروف المعقدة التي عانتها الأسواق خلال الفترة الماضية. وسنواصل دعم عملائنا بطرق مناسبة وذات مغزى وبُعد إنساني عبر مبادراتنا ومنصاتنا الرقمية المتنوعة.

وكذلك، فإننا مستمرون بالإلتزام بحماية مصالح مساهمينا من خلال التحكم الكامل بقاعدة التكاليف، وخفض تكاليفنا التشغيلية، وإدارة المخاطر بشكل فعّال”.

تسليم المشاريع

أنجزت إعمار للتطوير خلال العام 2020 أكثر من 2,500 وحدة سكنية عبر عددٍ من الوجهات الرئيسية، بما فيها “دبي هيلز إستيت”، و”خور دبي”، و”المرابع العربية”، و”إعمار الجنوب”. وسلّمت الشركة حتى أكتوبر من العام الجاري أكثر من 45,000 وحدةً سكنية، فيما لا تزال أكثر من 28,000 وحدة قيد التطوير حالياً في جميع أنحاء دولة الإمارات.

مبادرات جديدة

واصلت إعمار للتطوير خلال الربع الثالث 2020 (من يوليو إلى سبتمبر) دعم عملائها عبر إطلاق العديد من المبادرات والمزايا التي تستند إلى متطلبات العملاء. ومن المبادرات الرقمية التي أطلقتها الشركــــة مؤخـــراً توسيـع عروض خدماتهـا عبر تطبيق EMAAR ONE، بما في ذلك خدمات الرعاية الشخصية التي ساهمت في تشجيع الناس على التزام منازلهم خلال المراحل الأولى من تفشي جائحة “كوفيد – 19”.

وتمكنت إعمار للتطوير من تحقيق وفورات بلغت أكثر من 10% في تكلفة الخدمات من خلال التركيز على الطاقة والاستدامة عبر جميع جوانب عملياتها التشغيلية.

كما دمجت الشركة نظامها الخاص لإدارة المجمّعات مع نظام “ملّاك” الإلكتروني التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي ينظم ويشرف على دفع رسوم الخدمات في العقارات ذات الملكية المشتركة بدبي.