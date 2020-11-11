دبي: شركة عقارية كبرى تعيد توظيف من سرحتهم و ترد الرواتب المخصومة

وتقول الشركة في بيان إنها ردت خصومات لموظفيها بعد اقتطاعها خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

وأضاف البيان أنه تم استكمال القرار من خلال تنظيم إعادة توظيف أكثر من 350 شخصًا في وقت كانت فيه المنظمات الأخرى إما تقلل من قوتها العاملة أو تطلب من موظفيها البقاء دون دفع أجرهم لفترة غير محددة.

وتقول الشركة إن قرار كهذا سيؤدي بالتأكيد إلى تحفيز الموظفين على تجاوز الحد الأقصى وتقديم أفضل نتيجة ممكنة للمؤسسة.

في الواقع، كان الموظفون سعداء للغاية وقال أحد الموظفين: “نحن محظوظون لوجودنا في شركة تعاملنا كعائلة. رغم ذلك، خلال هذه الفترة الصعبة تم خصم الراتب ولكننا سعداء لاستعادته في حسابنا. “

“مجموعتنا تعمل بشكل جيد إلى حد كبير. بالطبع، كانت هناك بعض العقبات على طول الطريق بسبب هذا الوباء ووجدنا أنه لم يكن هناك شيء غير قابل للإدارة بسبب تصميم موظفينا على الإبحار عبر هذه الكارثة البيولوجية والاقتصادية. قال ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الدانوب، “لقد ترجمت هذه الجهود الآن إلى قدرتنا على توظيف المزيد من الأشخاص الآن وإعادة الراتب الذي تم خصمه”.

“لقد تمكنا من الوصول إلى حيث نحن بدعم وتصميم موظفينا واعتقدنا أن وجود المزيد منهم سيأخذنا إلى أبعد مما نحن عليه اليوم. علاوة على ذلك، نشعر أنه من مسؤوليتنا إعادة المبلغ لأنني كنت أشعر بالأسف حيال عملية الخصم بأكملها. صدقني حتى ولو مرة واحدة لم يتأخر راتب موظفينا في آخر 27 عامًا وكان هذا الخصم هو المرة الأولى في تاريخ الدانوب. ومن ثم فأنا سعيد للغاية “.

مثل هذه القرارات مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على الاقتصاد في حالة جيدة بعد تلقيه ضربات بعد الضربات بسبب هذا الوباء. في وقت سابق من هذا العام، وزعت مجموعة الدانوب أيضًا مساعدات بقيمة مليون درهم من المواد الغذائية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة بين أولئك الذين كانوا في حاجة إليها إما لأنهم فقدوا وظائفهم

أثناء تفشي المرض أو لأنهم طلبوها لأنهم لم يتلقوا رواتبهم بسبب الوضع الناجم عن الوباء.