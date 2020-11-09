بيع أول منزل في منتجع عائم في دبي مارينا

يتكون منتجع قصر البحر العائم من فندق فخم محاط ببيوت عائمة، حيث طورت الشركة المفهوم السائد عن البيت العائم من خلال ابتكار تصميم فريد على شكل قارب زجاجي متحرك يمكنه التنقل من مكان لآخر بشكل آمن ويعمل بواسطة محركات ذات دعامات مزودة بنظام الهيدروليك المقاوم لحركات الأمواج، مما يعطي إحساساً أكبر بالراحة أثناء السفر بحسب قول الشركة.

يتكون “نيبتون” من طابقين وشرفة وسطح يحتوي على مسبح زجاجي، مساحة كل طابق منهم 300 متر مربع، أي مجموع مساحة الطوابق 900 متر مربع. ويتكون الطابق الأول من 4 غرف نوم مع حماماتها، وصولاً إلى الطابق الأرضي الذي يتميز بأرضية زجاجية واسعة توفر لساكني البيت منظراً ساحراً، كما يضم مطبخ وغرفة معيشة وغرفتين إضافيتين للعاملين بالبيت بالإضافة إلى الشرفة، ولإضافة المزيد من الفخامة؛ تم تصميم الأثاث من شركة (أستون مارتن) العالمية.

في حفل أقيم أمس في فندق أرماني أرماني برج خليفة كشفت شركة عقارية عن تطوير منتجع عائم باسم قصر البحر، وستحيط به فلل عائمة، وسيقام المنتجع في منطقة مرسى دبي "دبي مارينا" وقالت الشركة إن المنتجع والفلل العائمة حوله تعتمد مبادئ الاستدامة مثل توليد الطاقة الشمسية واستهلاك الماء. pic.twitter.com/vDIVyyWhhc — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) November 9, 2020

وتحدث محمد البحراوي صاحب ومنفذ فكرة المشروع بالتعاون مع علياء محمد بطي السويدي لإطلاق هذا المشروع في دبي . تم تصميم “نيبتون “على شكل قارب زجاجي صديقة للبيئة، كما تم تزويده بنظام تعقيم ذاتي وفلترة للهواء بالإضافة إلى نظام آلي ذكي يشغل البيت بأكمله، وهو مطابق تماماً لكل معايير السلامة الدولية، اضافة الى كونه يعمل بالطاقة الشمسية ونظام إعادة تدوير القمامة، وبتقنيات مطورة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتنقية الهواء بنظام ذكي.

تم عرض فيديو توضيحي للمشروع والذي أظهر كم التفاصيل التي يحملها البيت العائم “نيبتون”، وأعلنت الشركة عن بيع بيت “نيبتون” الفاخر خلال الحفل لرجل الأعمال بالفندر ساهاني “أبو صباح” بمبلغ وقدره 20 مليون درهم إماراتي، ليكون بذلك أول المشترين في ذلك المشروع الفريد من نوعه.