محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inعقارات

الكشف عن منتجع عائم في دبي مارينا

في حفل أقيم أمس في فندق أرماني أرماني برج خليفة كشفت شركة عقارية عن تطوير منتجع عائم باسم قصر البحر

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكشف عن منتجع عائم في دبي مارينا

في حفل أقيم أمس في فندق أرماني أرماني برج خليفة كشفت شركة عقارية عن تطوير منتجع عائم باسم قصر البحر، وستحيط به فلل عائمة، وسيقام المنتجع  في منطقة مرسى دبي “دبي مارينا” وقالت الشركة إن المنتجع والفلل العائمة حوله تعتمد مبادئ الاستدامة مثل توليد الطاقة الشمسية واستهلاك الماء بحسب محمد البحراوي الرئيس التنفيذي للشركة المطورة وهي مجموعة البحراوي.

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