الكشف عن منتجع عائم في دبي مارينا

في حفل أقيم أمس في فندق أرماني أرماني برج خليفة كشفت شركة عقارية عن تطوير منتجع عائم باسم قصر البحر، وستحيط به فلل عائمة، وسيقام المنتجع في منطقة مرسى دبي “دبي مارينا” وقالت الشركة إن المنتجع والفلل العائمة حوله تعتمد مبادئ الاستدامة مثل توليد الطاقة الشمسية واستهلاك الماء بحسب محمد البحراوي الرئيس التنفيذي للشركة المطورة وهي مجموعة البحراوي.

في حفل أقيم أمس في فندق أرماني أرماني برج خليفة كشفت شركة عقارية عن تطوير منتجع عائم باسم قصر البحر، وستحيط به فلل عائمة، وسيقام المنتجع في منطقة مرسى دبي "دبي مارينا" وقالت الشركة إن المنتجع والفلل العائمة حوله تعتمد مبادئ الاستدامة مثل توليد الطاقة الشمسية واستهلاك الماء. pic.twitter.com/vDIVyyWhhc — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) November 9, 2020