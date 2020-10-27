الإمارات: بعد صفقة بـ 8.2 مليار دولار، الدار تصبح أكبر الشركات العقارية

ارتفعت القيمة السوقية لشركة الدار العقارية إلى نحو 19.97 مليار درهم، وذلك بعد ارتفاع السهم بالحد الأقصى المسموح به خلال جلسة تداولات أمس، لتتصدر الشركات الكبرى من حيث القيمة السوقية في أسواق الإمارات. يأتي ذلك بعد صفقة بقيمة 30 مليار درهم، (8.2 مليار دولار) مع هيئة حكومية في أبوظبي، حيث ستتولى الدار إدارة وتطوير مشاريع لشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، بينها إنهاء عملية انتقال إدارة المشاريع قبل نهاية العام الجاري، ما يضمن استمرار تطوير جميع المشاريع الحالية والمقرر تسليمها خلال السنوات الخمس المقبلة.



وأغلق سعر السهم عند مستوى 2.54 درهم، مدعوماً بعمليات شراء قوية تجاوزت قيمتها 402 مليون درهم، من خلال تداول نحو 160 مليون سهم.

وتتولى شركة الدار العقارية «الدار» إدارة وتنفيذ مشاريع رئيسة لحكومة أبوظبي منها مشروعا «مدينة الرياض» و«شمال بني ياس»، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في منطقتي العين والظفرة، والتي تضم مجتمعة عند الانتهاء من تطويرها أكثر من 25 ألف أرض وفيلا للمواطنين، بالإضافة إلى البنية التحتية المرتبطة بها بحسب بيان صحفي، وأشار طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لدار إن الصفقة ستدعم نمو أرباح الشركة مستقبلا.