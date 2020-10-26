شوبا العقارية: فرص فريدة للاستثمار العقاري في دبي

وعن التسهيلات وتخفيضات الأسعار التي يمكن توقعها حاليا، و توقيت الشراء المناسب، للاستثمار بعقارات في دبي، تجيب هدغي بالقول:”من المعتاد أن يُنصح المستثمرون بالشراء عند توفر الأسعار التنافسية، لجني الأرباح عندما تعود الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية. ولطالما شهدت العقارات طلباً متواصلاً على مدى الأيام، ودائماً وجدنا بعد الانخفاضات السابقة، عودة السوق إلى التعافي، وارتداد الأسعار إلى ما كانت عليه.

ومن ناحية أخرى، يحظى قطاع العقارات في دبي بأسس قوية؛ حيث تواصل أعداد السكان نموها، وتتطور البنية التحتية بما يتماشى مع المعايير العالمية، وتستمر المدينة بتقديم الكثير لسكانها في مجالات التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الحوافز.

ويضاف إلى ذلك، دور الحكومة الهام في تعزيز الاستثمارات ضمن هذا القطاع، سواء من خلال برنامج تأشيرة التقاعد، أم عبر الاتفاقيات التجارية والحوافز؛ مثل المبادرات التي يقودها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وحكومة دبي.

كيف يمكنك منافسة العقارات المملوكة أو المطورة من جانب شركات حكومية أو شبه حكومية، من جهة كسب الثقة؟

اشتهرت دبي بقطاعها العقاري المزدهر دائماً. وتعتبر سوقها العقارية فريدة بتنوعها، وجودة منتجاتها، فضلاً عن تجارب الحياة التي تقدمها. وهذه السمعة الجذابة دعمت التوسعات المستمرة للقطاع، وأدت إلى تطوير مشاريع ومجتمعات جديدة.

ولا يمكننا تجاهل دور المؤسسات العقارية الخاصة والحكومية معاً في تطوير منظومة عمل هذا القطاع المزدهر. والآن، أصبح التعاون بينها أكثر أهمية، للحفاظ على استمرارية تميز السوق العقارية في دبي، وضمان توفر العروض. ومن هنا، يعتبر قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل اللجنة العليا للتخطيط العقاري مؤشراً على أهمية هذا التعاون.

وبالنسبة لنا في شوبا العقارية، فقد تمكنا من تحقيق التميز لأنفسنا عبر مشروعنا الرئيسي في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم بدبي – شوبا هارتلاند ، وهو مشروع تبلغ مساحته ثمانية ملايين قدم مربع يوفر العديد من الخيارات، بدءاً من الاستوديوهات وحتى الفيلات المكونة من ست غرف نوم، ويأتي ذلك تعبيراً عن رؤيتنا الهادفة لتجديد مفاهيم الحياة والمعيشة، وخلق تجارب فريدة للمقيمين في كل منزل من منازلنا.

هل تتوقعون وجود مصاعب أو تحديات مع إجراء الصفقات وإجراءات الدفع عن بعد، أو عمليات التسجيل العقاري وغيرها؟

أسهم الانتشار العالمي لوباء (كوفيد-19) في تسريع التحول نحو الرقمنة، وكما هو الحال مع أي تحول مفاجئ، قد تكون هناك تحديات في التطبيق والاعتماد. ومع ذلك، عند الحديث عن الرقمنة، نجد أن دبي تأتي بالفعل في المقدمة؛ حيث قامت بخطوات كبيرة على هذا المسار، وأنشأت بنية تحتية قوية ملائمة لتطوير وتنفيذ الحلول الرقمية بسهولة ويسر.

خلال انتشار الوباء، ازداد عدد المعاملات الرقمية، وتم استخدام حلول الواقع الافتراضي لعرض الوحدات السكنية عن بعد. كما نشهد أيضاً زيادة في أعداد المعاملات عبر منصاتنا الرقمية، ونطمح لرؤية مزيد من التطورات في هذا الاتجاه، فالحلول الرقمية أصبحت ركيزة أساسية لإدارة الأعمال، ويسعى العالم بأسره إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد.

من هي الشريحة التي تستهدفونها في الخيارات العقارية المتاحة حاليا من المشترين، هل هم المستثمرين الأجانب الساعين لشراء منزل ثانٍ بهدف قضاء العطلات أو الاستثمار مثلا؟

تستقطب شوبا العقارية مزيجاً جيداً من المستثمرين المحليين والدوليين. وشملت قائمة أبرز المشترين لدينا في عام 2019 مستثمرين من الصين والإمارات والسعودية والهند. ونشهد في هذا العام مزيجاً مماثلاً من الجنسيات إضافة إلى جنسيات جديدة من أفريقيا وأمريكا الشمالية.

تعد منتجاتنا جذابة لهؤلاء المستثمرين وتمثل قيمة استثمارية قوية في ما يتعلق بالموقع، والتصميم، وجودة التشطيبات، وتجربة العيش الإجمالية، والمساحات المفتوحة والخضراء.

وما هي الخيارات التي تقدمونها، مثل عقارات المشاريع متكاملة الخدمات، أم غير ذلك؟

يعد “شوبا هارتلاند” مشروعنا الرئيسي في دبي. تم إطلاق المشروع في عام 2014 ويحتل مساحة 8 ملايين قدم مربعة وهو مشروع تطويري فاخر ومخصص للتملك الحر ويقع في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم مع إطلالة على وسط مدينة دبي ومحمية رأس الخور للحياة البرية والواجهة المائية.

تشمل المشاريع الرئيسة ضمن “شوبا هارتلاند” كلاً من “غرينز”، و”كريك فيستاس”، و”كريك فيستاس ريزيرف”، و”فلل غاردينيا”، و”جاردن هاوسز”، و”ون بارك أفينيو”، و”فلل الغابات”.

يتميز المشروع بالمشاهد الطبيعية الخلابة، حيث ستكون نسبة 30% من إجمالي مساحة الأرض مخصصة للمساحات الخضراء والمفتوحة التي ستضم أكثر من 300 نوع من الأشجار والنباتات.

يقدم “شوبا هارتلاند” أيضاً لسكانه سهولة الوصول إلى مدرستين دوليتين إضافة إلى مجموعة من متاجر التجزئة والمطاعم وإمكانية المشي والتنزه على طول القناة.

هل هناك توجهات لعناصر الاستدامة في ما تقدموه، وكيف ترون توجهات الاستثمار وتفضيل الفيلات بضوء ما ترتب على الجائحة كوفيد 19 وعيوب الشقق المتلاصقة؟

تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات، تلتزم شوبا العقارية بتخطيط وبناء وإدارة المجمعات التي تطورها باستدامة بما يتوافق مع إرشادات الاستدامة العالمية وبشكل يحمي جودة البناء في دبي.

نهدف في شوبا العقارية إلى ضمان أسلوب حياة مستدام من خلال تقليل استخدام الطاقة، واستعمال المنتجات المناسبة للبيئة لتوفير بيئة آمنة ونظيفة للأجيال القادمة.

ويعد مشروع “شوبا هارتلاند” مميزاً في تخصيص 30% من مساحة الأراضي الإجمالية للمساحات الخضراء المفتوحة.

توفر المزايا الصديقة للبيئة في “شوبا هارتلاند” مزيداً من الراحة للسكان وجودة حياة فائقة، ما يجعل المشروع منطقة حضرية مستدامة كبيرة الحجم. وعلى صعيد كفاءة الطاقة والنواحي الصديقة للبيئة، يستخدم المشروع مصابيح LED فقط نظراً إلى أنها تستهلك طاقة أقل بنسبة 75% ويمتد عمرها التشغيلي بشكل أطول بـ25 مرة، إضافة إلى استخدام الحجر الطبيعي للإكساء، والمطاط المعاد تدويره للعزل، وتجهيزات السباكة التي تحفظ المياه، وأنظمة التسخين بالطاقة الشمسية.

ويتم كذلك استخدام النوافذ بزجاج مزدوج يعزل الحرارة والصوت، وجدران Rockwool المعزولة لضمان تقليل حرارة الشمس بنسبة 60% على الأقل.

ما هي توجهات الاستثمار الحالية برأيكم؟ هل هناك تفضيل للفيلات مقارنة بالشقق السكنية ومنازل التاونهاوس بسبب وباء كوفيد-19؟

مع استمرار الأسعار التنافسية المتوفرة في السوق، سوف يستمر التوجه الحالي نحو تغيير المنزل والانتقال إلى مكان أكبر، حيث يتطلع الناس حالياً إلى الشراء أو الانتقال إلى منازل أكبر حجماً في مواقع أفضل للاستفادة من الأسعار الحالية.

لقد تغيرت سلوكيات وتفضيلات الشراء عقب بدء الوباء وفترة الإغلاق. وقد شهدنا ارتفاعاً في الطلب على منازل التاونهاوس والفيلات. وأصبح ملاك المنازل يفضلون المساحات والأفنية المفتوحة عوضاً عن الإطلالات المميزة، ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على فيلاتنا مقارنة بعام 2019.

ومع قضاء الناس مزيداً من الوقت في منازلهم، ازداد تقديرهم لمساحاتهم أكثر بكثير من قبل، وأصبح هناك فرصة لتخصيص مساحات معيشتهم. وتماشياً مع الطلب السائد في السوق، أطلقت شوبا مؤخراً منتجاً جديداً، وهو عبارة عن أراضٍ في مشروعي “الواجهة المائية” و”فيلات الغابات” لتمكين ملاك المنازل من شراء أرض ضمن مجمع “شوبا هارتلاند” وبناء فيلا تتناسب مع طلباتهم. وهذا العرض يتيح للعملاء إمكانية إيلاء الأولوية لأهم المساحات التي تتفق مع أسلوب عيشهم الذي تأثر نتيجة الوباء ودوره في تغيير طرق التفاعل بين الناس. ونظراً إلى التغيرات السريعة في ثقافة العمل من المنزل، يمكن للسكان بناء منازل تتمتع بمرونة كافية للتحول وتوفير مساحات جيدة للعمل والراحة.