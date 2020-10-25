دبي: أمنيات تتطلع لتوسيع مجموعتها الفاخرة من العقارات

تتطلع أمنيات المطور العقاري الذي يبرز في دبي إلى إضافة المزيد من العقارات إلى مجموعتها الفاخرة في الإمارة مع السعي للفرص في الشرق الأوسط والعالم.

ويصف أمجد مؤسس امنيات المشاريع الثلاثة برج «وان بالم» وأوبوس ودورشستر في دبي على أنها جواهر التاج في المجموعة إلى جانب مجموعة تتضمن حوال عشر عقارات بما فيها فندق لانغام في لندن.

واستكمل إنجاز ذي أوبس من تصميم الراحلة زها حديد في عام 2018 مع فندق ميليا من مي دبي والذي سيفتتح في ديسمبر هذا العام. وسيفتتح ون بالم بنهاية العام الجاري بعد أن ذاع صيته في الأسواق الدولية بعد إبرامه صفقتين استثماريتين لأغلى شقق البنتهاوس الفاخرة في العالم، فيما سيفتتح إنجاز بناء أول فندق يحمل اسم العلامة التجارية الفاخرة لمجموعة فنادق «دورشستر» في منطقة الشرق الأوسط، دورشستر كوليكشن خلال الثمانية عشر شهرا القادمة بحسب أمجد.

ويضيف بالقول: “إلى جانب ذلك ، سنقوم بتسليم أكثر من 1000 وحدة سكنية على مدار الـ 18 شهرًا القادمة” ، والتي تشمل ستيرلينغ ، وهو مشروع سكني في وسط مدينة دبي ؛ وأنوا ، أول وأطول برج في مدينة دبي الملاحية.

لكن خطط التطوير لا تتوقف عند هذا الحد ، على الرغم من الأزمة الحالية الناجمة عن جائحة كوفيد -19 العالمي. وقال أمجد: “لا يزال لدينا قطعة أرض على ضفة جميلة في دبي. نحن نبحث عن تصميم العمار المناسب وسيكون أيضا عمارة مصممة حسب الطلب، أنا أؤمن دائمًا بتوفر الطلب في دبي ، بغض النظر عن ظروف السوق الحالية.” وأضاف بالقول

“نعم ، هناك بيئة تشهد زيادة العرض في قطاعات مختلفة من السوق ، ولكن هناك أيضًا نقص في المعروض في قطاعات أخرى من السوق. لقد كانت القدرة على تحديد الفرص المناسبة في الزوايا الصحيحة ، لقطع الأراضي المناسبة والأحياء المناسبة ، بمثابة فن تتقنه أمنيات ونأمل أن نفعل الشيء نفسه هنا في دبي وعلى المستوى الإقليمي “.