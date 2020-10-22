ازدهار خدمات توريد العمالة في ظلّ المتغيرات الاقتصادية الجديدة

فرضت جائحة فيروس كورونا المستجد هذا العام تحديات عالمية غير مسبوقة وخلّفت الكثير من الأضرار على مختلف الصُعُد، حيث واجهت الشركات في جميع أنحاء العالم تحديات جديدة، حيث انخفضت ساعات العمل بحوالي 14%خلال الربع الثاني لعام 2020، وهو ما يعادل خسارة 400 مليون وظيفة بدوام كامل. وكان احتساب تكاليف كشوف المرتبات لمعظم نفقات التشغيل من التحديات الكبيرة التي فرضتها الجائحة على كثير من قطاعات الأعمال، ما تعيّن على المؤسسات تحمل جهود تحسين تكلفة الموارد البشرية للتخفيف من تأثير الأزمة.

وحسب رؤية جمال عبدالله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة “إمداد”، فإنّ اللجوء إلى تدابير مثل خفض الوظائف مع حماية حقوق القوى العاملة يزيد من متاعب أرباب العمل لأن دفع مزايا نهاية الخدمة سيضيف إلى تكاليفهم وسط أزمة السيولة. علاوة على ذلك، بينما تتطلع الاقتصادات إلى التعافي، تواجه العديد من الشركات الآن نقصًا كبيرًا في الموارد البشرية للعودة إلى عملياتها على نطاق واسع.

ويرى لوتاه أنّ الأحداث غير المتوقعة التي نتجت عن الجائحة، قد زادت من أهمية خدمات توريد العمالة، وهناك الكثير من الفوائد التي تنطوي عليها خدمات التوظيف التعاقدي للشركات. ويأتي عامل المرونة في مقدمة هذه الفوائد، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من الموارد فقط في الوقت والمدة التي يحتاجون إليها. كما يمكن لعامل المرونة أن يساعد الكثير من المؤسسات على إزالة عبء المسؤولية والتكاليف المرتبطة برأس المال البشري، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية ذات الطبيعة الجديدة التي تتطلب مواهب ومهارات متخصصة.

وألمح لوتاه إلى أنّ وتيرة التغيير المتسارعة في سوق العمل نتيجة التطور التكنولوجي كان لها الدور في إحداث التغيير في قطاع توريد العمالة، من حيث كيفية إدارة التغيير القائم على التكنولوجيا في مجال العمل والتوظيف. وتشير التوقعات العامة إلى حدوث تغييرات كبيرة في مجال إدارة الموارد البشرية، وما يلي ذلك من التأثيرات المتتابعة في المؤسسات حسب طبيعة الأعمال التي تقوم بها. وأشار لوتاه إلى مواكبة قطاع توريد الأعمال لهذه التغييرات المتلاحقة، والتي استطاع من خلالها توجيه الموارد البشرية والمعلوماتية والمادية وغيرها بهدف توفير المنتجات والخدمات.

وبصفتها شركة رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع خدمات توريد العمالة وخدمات التنظيف المتخصصة والعامة (Soft Facilities Management)، تقدم “إسناد” إحدى الشركات التابعة لمجموعة “إمداد”، مجموعة شاملة من خدمات توريد العمالة الماهرة وخدمات التنظيف المتخصّصة والعامّة لقطاعات متنوعة بما في ذلك إدارة المرافق والضيافة والعقارات السكنية. وتوفر “إسناد” حاليًا أكثر من 1000 موظف لشركات مختلفة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة.

وتقدم “إسناد” حلولاً مستدامة وفريدة مصممة لتلبية احتياجات العملاء الآخذة في التطور لمختلف القطاعات في الإمارات وذلك من خلال توفير الدعم اللازم لهم. ویوفّر قسم القوى العاملة في “إسناد” بشكلٍ أساسي أیدي عاملة ماھرة، وعمال نظافة خارجیین، وعمال إنقاذ، ومضیفین (ذكور وإناث)، ونُدُل ونادلات ومساعدين عامین. وتتميز خدمات “إسناد” بالجودة العالية التي تتجاوز المعايير الدولية الصارمة، وذلك من خلال توظيف القوى العاملة الماهرة والمعتمدة والتي تمتاز بدرجة عالية من المهنية.

وأشاد لوتاه بالدور الكبير الذي تلعبه “إسناد” والمتمثل في بقاء المجتمعات والأماكن العامة على صورتها الأمثل من خلال توفيرها فِرَقٍ عالية التدريب. كما تقوم “إسناد” بإجراء تدريب منتظم لموظفيها وتعمل على تقديم دورات التنمية والعناية الشخصية لضمان جاهزية الموظفين للعمل، وذلك بموجب اعتمادها من قبل المعهد البريطاني لعلوم التنظيف (BICSc).

وأكد لوتاه حرص “إسناد” على تقديم الدعم اللازم لكافة العملاء بشكل يومي، وتعاملها مع مختلف التحديات التي قد تواجههم، وهو ما أكسبها سمعة طيبة، إلى جانب التعامل المرن مع مختلف المهام، فضلاً عن قدراتها التدريبية العالية، ومعايير خدماتها الممتازة التي تتقيد بها. وتمكنت “إسناد” من خلال أدائها المتميز من تحقيق نمو في أعمالها وتوسيع حصتها السوقية والاحتفاظ بعملائها فضلا عن اكتساب المزيد منهم، سيما في ظلّ الظروف المستجدة، ذات الطبيعة الجديدة التي نتجت عن التطورات الأخيرة التي فرضتها أحداث الجائحة.