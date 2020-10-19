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الكويت: تقديرات بتجاوز خسائر القطاع العقاري 300 مليون دولار

أشارت صحيفة القبس إلى تقديرات بأن تتجاوز خسائر القطاع حاجز الـ100 مليون دينار منذ بداية الأزمة.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكويت: تقديرات بتجاوز خسائر القطاع العقاري 300 مليون دولار

وكتبت هبة حماد في الصحيفة عن تحذير خبراء وعقاريين من مغبة أي تقييد جديد للاقتصاد، واصفين تداعيات الجائحة على القطاع العقاري بـ«الكارثية»، خصوصاً القطاع التجاري الذي لم يلبث أن عاود افتتاح أنشطته وبدأ في معالجة خسائره المتراكمة جراء فترة الحظر والإغلاق.

وأكدوا أن العقارات التجارية تواجه تحديات جديدة مع التشدد في الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»، واحتمال فرض المزيد من القيود، وسط توقعات بأن تتجاوز خسائر القطاع حاجز الـ100 مليون دينار منذ بداية الأزمة.

ويشير التقرير إلى أن تأثر وتراجع إيرادات العقارات التجارية والاستثمارية خلال الأزمة سينعكسان سلباً على قيم تلك العقارات التي في أغلبيتها ممولة من بنوك، كما أن تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر ساهم في توصل ملاك العقارات والمستأجرين إلى تسويات محدودة ومؤقتة، ورغم ذلك فقد امتلأت المحاكم بقضايا الإيجارات والإخلاءات. فيما يلمح التقرير إلى تقصير الحكومة في تقديم المساعدة والتحفير لتخفيف حجم الخسائر.

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