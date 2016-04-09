وزارة الإسكان السعودية: 6 آليات لدعم الاستثمار في الإسكان

كشف مسؤول في وزارة الإسكان السعودية عن تبني الوزارة 6 آليات لدعم الاستثمار في الإسكان.

ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية عن وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني عبدالناصر عسيري إن الآليات تضمنت الإسراع في الحصول على اعتماد المخططات ورخص البناء، وإيصال خدمات البنية التحتية إلى أرض المشروع، والمرونة في البيع على الخارطة.

ومن ضمن تلك الآليات الحصول على استثناءات في بناء أدوار مرتفعة، والمساعدة بالحصول على تمويل، وتسويق المنتجات السكنية على مستحقي الدعم.

وجاءت تصريحات “عسيري” في ورقته بمنتدى الأحساء للاستثمار.