تكليف أيهم اليوسف مديراً لصندوق التنمية العقارية السعودي خلفاً ليوسف الزغيبي

قالت صحيفة سعودية اليوم الخميس إن وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل أصدر قراراً بتكليف أيهم بن محمد اليوسف مديراً عاماً لصندوق التنمية العقارية خلفاً للمهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي.

ونقلت صحيفة “سبق” الإلكترونية عن مصادر مطاعة إن أيهم اليوسف سيباشر مهامه مديراً لصندوق التنمية العقارية بدءاً من يوم الأحد المقبل، وأن يوسف الزغيبي سيغادر “الصندوق” بنهاية الأسبوع الجاري لحلول تقاعده النظامي.

وذكرت المصادر أن أيهم اليوسف قد شغل مناصب إدارية مهمة عدة، ويتمتع بخبرة تزيد على 22 عاماً في المجال المصرفي، ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة واشنطن وكان “اليوسف” يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة البلاد للاستثمار قبل استقالته مؤخراً.