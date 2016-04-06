محرر في الموقع by محرر في الموقع

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وزارة الإسكان السعودية تستعين بشركات مصرية لبناء وحدات سكنية

وزارة الإسكان السعودية تعتزم التوقيع مع شركات مصرية لبناء وحدات سكنية
 

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وزارة الإسكان السعودية تستعين بشركات مصرية لبناء وحدات سكنية

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان السعودية قرب توقيع اتفاقات مع شركات مصرية لبناء وحدات سكنية في السعودية وذلك بعد أسابيع من توقيعها مشروع التحالف السعودي – الكوري.

 

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن المصادر إن الاتفاق مع شركات مصرية، يأتي لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص المحلي والخارجي للاستثمار في القطاع الخاص، وتوفير مساكن للمواطنين، لافتةً إلى أن الشركات المصرية التي ستوقع معها الوزارة ذات خبرات طويلة في مجال بناء المساكن.

 

وكانت وزارة الإسكان السعودية قد وقعتـ الشهر الماضي، مذكرات تفاهم مع شركات كورية لإنشاء مدينة جديدة تضم 100 ألف وحدة سكنية جنوب مطار الملك خالد بالرياض.

 

وقال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل قد قال، أمس الثلاثاء، إن الوزارة ستوقع شراكات أخرى وهي على وشك الاكتمال مع مطورين محليين ومطورين من دول ذات التجارب الناجحة إسكانياً.

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