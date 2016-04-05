محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inعقارات

صندوق التنمية العقارية السعودي يبدأ صرف قروض المستحقين خلال أيام و6 دفعات لهذا العام

صندوق التنمية العقارية السعودي يبدأ صرف قروض المستحقين خلال أيام و6 دفعات لهذا العام

محرر في الموقع by محرر في الموقع
صندوق التنمية العقارية السعودي يبدأ صرف قروض المستحقين خلال أيام و6 دفعات لهذا العام

أكد مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية السعودي أن الصندوق سيبدأ خلال أيام بصرف القروض العقارية للمستحقين، متوقعاً أن يشهد العام 2016 الجاري صرف ست دفعات على مراحل للمستحقين بيد أنه لم يكشف القيمة الإجمالية للقروض التي ستصرف خلال العام.

 

وذكرت صحيفة “الاقصتادية” السعودية إن ذلك يأتي بعد أن أعلن صندوق التنمية العقارية في وقت سابق إيقاف استقبال طلبات التقديم على قروض الصندوق بشكل مؤقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستسهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الإقراض.

 

وقال المصدر إن الصندوق منح المستحقين مهلة سنتين اعتباراً من مطلع الأسبوع الماضي، وذلك بهدف استفادة المواطن من القرض، وشراء السكن المناسب له، كما سمح للمرأة السعودية بشراء أي عقار ممول من قبل “الصندوق”؛ حيث تحل محل المقترض الأصلي، وذلك وفق ضوابط وشروط الإجراءات المتبعة في “الصندوق”.

 

وأضاف أنه تم يوم الأحد الماضي بدء صرف قروض للمستحقين الذين وقعوا عقودا لشراء وحدات سكنية قبل قرار إعادة هيكلة آليات منح القروض.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا