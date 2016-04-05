صندوق التنمية العقارية السعودي يبدأ صرف قروض المستحقين خلال أيام و6 دفعات لهذا العام

أكد مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقارية السعودي أن الصندوق سيبدأ خلال أيام بصرف القروض العقارية للمستحقين، متوقعاً أن يشهد العام 2016 الجاري صرف ست دفعات على مراحل للمستحقين بيد أنه لم يكشف القيمة الإجمالية للقروض التي ستصرف خلال العام.

وذكرت صحيفة “الاقصتادية” السعودية إن ذلك يأتي بعد أن أعلن صندوق التنمية العقارية في وقت سابق إيقاف استقبال طلبات التقديم على قروض الصندوق بشكل مؤقت لإعادة بعض الترتيبات التي ستسهم في تسهيل وتنوع خيارات ومنتجات الإقراض.

وقال المصدر إن الصندوق منح المستحقين مهلة سنتين اعتباراً من مطلع الأسبوع الماضي، وذلك بهدف استفادة المواطن من القرض، وشراء السكن المناسب له، كما سمح للمرأة السعودية بشراء أي عقار ممول من قبل “الصندوق”؛ حيث تحل محل المقترض الأصلي، وذلك وفق ضوابط وشروط الإجراءات المتبعة في “الصندوق”.

وأضاف أنه تم يوم الأحد الماضي بدء صرف قروض للمستحقين الذين وقعوا عقودا لشراء وحدات سكنية قبل قرار إعادة هيكلة آليات منح القروض.