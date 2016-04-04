وزير الإسكان السعودي: شركة حكومية للرهن العقاري ‏على النظام الأمريكي والوزارة لن تقوم بعمليات التطوير

قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن الوزارة تخطط لإنشاء شركة تطوير والبدء في إطلاق صندوق الرهن العقاري لتشجيع البنوك على زيادة الإقراض، وأن الوزارة ستقوم بتطوير تنظيم الشركات المطورة إلا أن الملكية النهائية للمنتج ستكون لدى كيان حكومي آخر.

ووفقاً لموقع “أرقام” الاقتصادي، قال “الحقيل” خلال مقابلة جرت في الرياض مع وكالة بلومبيرغ الاقتصادية إن وزارة الإسكان تسعى إلى تحسين إنتاجية المطورين المحليين، كما تحاول جذب المطورين الدوليين، وتجميع عدد من الاستشاريين وشركات البناء، لبعض المشاريع، كما تسعى الوزارة على المدى البعيد لأن تكون بمثابة منظم ومحفز لتحقيق التوازن بين العرض والطلب دون القيام بعمليات تطوير مباشرة.

وأضاف الوزير أن شركة التطوير الجديدة ستمنح الشركات قطع أراض لبناء المنازل وتساعدهم على تأمين التمويل من خلال توفير بعض ضمانات القروض، كما سيتم توسيع المساعدة المالية لتشمل بعض مشتريي المنازل.

وعبر “الحقيل” عن ضرورة جذب شركات بناء أجنبية ضخمة بسبب القدرة المحدودة للمقاولين المحليين، على إدارة حجم المشاريع التي تسعى إليها البلاد، وتُجرى حاليًا محادثات مع شركات تركية ومصرية وصينية وأخرى خليجية.

وأشار إلى قرب اكتمال إنشاء شركة حكومية للرهن العقاري على غرار “ماي فاني” و”فريدي ماك” الأمريكيتين، إضافة إلى أن شركة إعادة التمويل، والتي تعد أمراً حيوياً لتطوير سوق ثانوية لقروض المنازل، ستبدأ عملها بحلول نهاية هذا العام.

وقال إن سوق الرهن العقاري في البلاد، والتي تقدر بحوالي 94 مليار ريال الآن، سوق صغيرة لكنها سوف تنمو بمعدل 20-30 مليار ريال سنوياً، لتدعم محفظة القروض العقارية لتصل لحوالي 250 مليار ريال حتى العام 2020.

وقال إن هناك بنوكاً استثمارية عالمية تبحث عن فرص لمزاولة الأنشطة العقارية لدينا، كما عرض عدد من البنوك الاستثمارية على الوزارة رغبتها في إصدار سندات إسلامية وتدعيم محفظة صندوق التنمية العقاري، مضيفاً أن صندوق التنمية العقارية لديه 190 مليار ريال، وأكثر من 150 مليار ريال مستحقات.

وذكر أن السندات قد يكون لها دور أكبر خصوصاً مع محدودية الخيارات، وأنه عندما تبدأ المشاريع السكنية الضخمة، فإن القروض المصرفية لن تكون كافية لتمويل عمليات البناء والإنشاءات.

وأقر الوزير بأن بناء 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 5 سنوات ليس ممكناً، لكن هدف وزارة الإسكان هو البدء في مسار ملكية المنازل، وذلك عندما يعرف المطورون رغبات الغالبية من المواطنين، وعندما تتمكن الدولة من المساعدة في تحقيق التوازن بين المنازل التي يجري بناؤها وبين المنح الحكومية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.

وأضاف أنه يعتقد أنه في غضون 7 إلى 8 سنوات، ينبغي أن يكون قد حققنا إنجازاً جيداً في مواجهة الطلب على المساكن، كما أن الهدف هو تقليل المخاطر للمطور وخفض تكلفة المنازل للمشترين.

وكان العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قد أمر في العام 2011 بتأسيس وزارة للإسكان، وخصص لها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات لم ينته إنشاء أغلبها لحد الآن.

وأظهر تقرير متخصص في مجلس الشورى السعودي أنه لم يتم تسليم سوى 3090 وحدة سكنية للمستحقين من أصل 500 ألف وحدة كان من المفترض الانتهاء من إنشاؤها في عموم مناطق المملكة.