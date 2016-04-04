الإمارات: لاند ستيرلنغ تُشارك في معرض العقارات الدولي 2016

كشف منظمو معرض العقارات الدولي 2016، المعرض الدولي المتخصص في قطاع العقارات والذي يشهد إجراء صفقات بيع مباشرة على أرضه للمشترين المهتمين، عن مشاركة لـ “لاند ستيرلنغ العالمية” فيه وهي شركة دولية متخصصة في توفير استشارات عقارية مبنية على أسس ومعايير دولية.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، ستعرض الشركة خلال المعرض باقة من الخدمات التي تقدمها من خلال أفرعها في دبي، وأبوظبي، والرياض، والجزائر ولندن مثل التقييم العقاري (التجاري والسكني) والتقييم الصناعي والفحص العقاري والاستثمار العقاري والأبحاث والدراسات العقارية للمطورين.

وقال “عادل بيترو” من الشركة إن مشاركتها في هذا المعرض تأتي من منطلق إيمانها بأهميته كمنصة مثالية لتبادل المعرفة والخبرات مع عملائها من داخل وخارج الدولة. وكما هو الحال في السنوات السابقة، سيتم نشر تقرير الشركة السنوي عن السوق العقاري والذي يشمل تحليل كامل عن الأسعار والإيجارات في جميع مدن الدولة خلال أيام المعرض الثلاثة.

وعن ضريبة قيمة مضافة التي سيتم اعتمادها مع بداية يناير/كانون الثاني من العام 2018 في الإمارات، وانعكاس ذلك على القطاع العقاري، قال بيترو “إن تقديم ضريبة القيمة المضافة (VAT) إلى الإمارات تجعل من المؤكد فرق في الإنفاق الاستهلاكي وأسلوب متغير للمعيشة. ولكن وفقاً لكثير من الخبراء سيكون التأثير خفيف. فأولا ضريبة القيمة المضافة من 3 إلى 5 بالمئة يكون تنفيذها على السلع الفاخرة وسوف يؤثر فقط على أولئك الذين يقضون المال على عيش حياة الرفاهية. ولطالما لا يزال المعدل أقل من 5 بالمئة، يكون التأثير خفيف على ذوي الدخل المنخفض”.

وتابع “تعد دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة جذب رئيسية للأفراد للعيش والعمل فيها ومقارنة مع معظم البلدان المتقدمة الأخرى فإن معدل الضريبة على القيمة المضافة تبقى الأقل”.

وأضاف أنه مع الأخذ في الاعتبار أن الهنود أكبر مجموعة من المستثمرين في دبي، يوجد فجوة كبيرة في القوة الشرائية بين الروبي والدرهم الإماراتي. فمعدل الدخل في دبي هو أعلى من ذلك بكثير لنفس الوظيفة في الهند أو غيرها من البلدان في جنوب آسيا. وبالتالي القيمة الإجمالية للاستثمار أو شراء العقارات في دبي أعلى من عبئ دفع الضرائب لشرائها.

وقال “يشهد سوق العقارات في دبي ارتفاعات في عدد الصفقات نتيجة لانخفاض الأسعار. وبناء على عدد الوحدات التي ستضخ في السوق في 2016 سوف تشهد أسعار العقارات المزيد من الانخفاض. وإن متوسط عائد الإيجار في السوق العقاري في دبي هو 7.44 بالمئة بالمقارنة مع العائد في مدن أخرى مثل هونغ كونغ (2.3 بالمئة) ولندن (3.4 بالمئة). وحققت مناطق مختلفة مثل ديسكفري غاردنز وواحة دبي للسيليكون ومدينة دبي الرياضية عوائد أكثر من 9 بالمئة”.

وقال داوود الشيزاوي الرئيس التنفيذي لشركة الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات، الجهة المنظمة للحدث إن المعرض في هذا العام استقطب قائمة واسعة من العارضين من مختلف أنحاء العالم الذين يستعرضون مشاريع مجزية للمستثمرين بما في ذلك مشاريع من دول أوروبية وآسيوية وأميركية وعربية ومحلية.

وأضاف “بيترو” إن “زيادة الاستثمار في البنية التحتية المخطط لها في التحضير لمعرض اكسبو الدولي 2020، وخلق فرص العمل، وتحديد مستوى الرهن العقاري، وإدارة مشاريع البيع على الخارطة، يحسن فرص الحصول على أفضل صفقات العقارات في الفترة الحالية”.