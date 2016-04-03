محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inعقارات

وزارة الإسكان السعودية تسقط الدعم السكني للمواطن حال استفادة زوجته أو ابنته من الصندوق العقاري

وزارة الإسكان السعودية تسقط الدعم السكني للمواطن حال استفادة زوجته أو ابنته من الصندوق العقاري

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وزارة الإسكان السعودية تسقط الدعم السكني للمواطن حال استفادة زوجته أو ابنته من الصندوق العقاري

تعتزم وزارة الإسكان السعودية إسقاط طلب أي مواطن قامت زوجته أو ابنته بشراء عقار ممول من صندوق التنمية العقارية وحلت محل المقترض الأساسي.

 

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن مصادرها إن الإسقاط سيتم بشرط أن تكون الزوجة أو الابنة مضافة مع المواطن في طلب الدعم الإسكاني القائم.

 

وذكرت المصادر أن وزارة الإسكان بررت إسقاط طلب الدعم السكني للمواطن باعتبار أن نظام وزارة الإسكان ونظام استحقاق الدعم السكني يمنع التقديم على الدعم السكني  ويسقطه في حال أن أحد أفراد الأسرة قد استفاد من القروض أو المنتجات السكنية.

 

وكان صندوق التنمية العقارية قد وافق، مؤخراً، على السماح للمرأة السعودية بشراء العقار الممول من “الصندوق”، بحيث تحل محل المقترض الأصلي وفقاً للضوابط والإجراءات المتبعة بالصندوق.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا