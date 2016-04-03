وزارة الإسكان السعودية تسقط الدعم السكني للمواطن حال استفادة زوجته أو ابنته من الصندوق العقاري

تعتزم وزارة الإسكان السعودية إسقاط طلب أي مواطن قامت زوجته أو ابنته بشراء عقار ممول من صندوق التنمية العقارية وحلت محل المقترض الأساسي.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن مصادرها إن الإسقاط سيتم بشرط أن تكون الزوجة أو الابنة مضافة مع المواطن في طلب الدعم الإسكاني القائم.

وذكرت المصادر أن وزارة الإسكان بررت إسقاط طلب الدعم السكني للمواطن باعتبار أن نظام وزارة الإسكان ونظام استحقاق الدعم السكني يمنع التقديم على الدعم السكني ويسقطه في حال أن أحد أفراد الأسرة قد استفاد من القروض أو المنتجات السكنية.

وكان صندوق التنمية العقارية قد وافق، مؤخراً، على السماح للمرأة السعودية بشراء العقار الممول من “الصندوق”، بحيث تحل محل المقترض الأصلي وفقاً للضوابط والإجراءات المتبعة بالصندوق.