دبي : 3 مليارات درهم رسوم خدماتية لـ “عقارات التملك الحر”

أعلنت إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري بدبي أن إجمالي إنفاق ملّاك عقارات التملك الحر على الخدمات العقارية في 840 مشروعاً ومجمعاً سكنياً وفندقياً بدبي بلغ أكثر من 3 مليارات درهم في عام 2015.

ونقلت صحيفة “البيان” الإماراتية عن محمد خليفة بن حماد مدير إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، أن إنفاق الملاك وسدادهم لقيمة رسوم الخدمات المشتركة يتم بموجب القانون رقم 27 لعام 2007 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي، عبر جمعيات الملاك التي تضم في عضويتها ملاك الوحدات في المبنى، شريطة أن تكون مؤسسة التنظيم العقاري قد اعتمدت تلك الرسوم، وفقاً لمعايير تضع في الحسبان جودة الخدمات وتنافسية الأسعار.

ولفت بن حماد إلى أن إنفاق ملاك العقارات لتلك المليارات الثلاثة خلال 2015 توزع على :

25% استهلاك خدمة التكييف بقيمة 760,922,160 درهماً

19% استهلاك الكهرباء والمياه بقيمة 571,923,549 درهماً

16% ذهبت لتكلفة الصيانة بقيمة 480,429,051 درهماً

15% لتكاليف الخدمات بقيمة 437,620,048 درهماً

7% مستحقات شركات الإدارة بقيمة 200,743,141 درهماً

7% مبالغ احتياطية في جمعيات الملاك بقيمة 214,055,581 درهماً.