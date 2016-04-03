وزارة الإسكان السعودية تعتزم السماح بمنح القروض الجماعية لمستحقي الدعم السكني والبناء على قطعة أرض مشتركة

تعتزم وزارة الإسكان السعودية السماح بالقروض الجماعية لمستحقي الدعم السكني على قطعة أرض مشتركة لبناء عمارة سكنية.

وذكرت صحيفة “الرياض” السعودية أن وزارة الإسكان تدرس السماح بإعطاء قرض بناء وحدة سكنية للمستحقين على مبنى قائم وفق ضوابط محددة، وإنشاء الجمعيات التعاونية الإسكانية لفئات مجتمعية متجانسة وتبني فكرة إنشاء وتطوير الضواحي والمدن.

وتهدف الوزارة إلى زيادة مصادر التمويل الإسكاني وحجمه وتيسير شروطه من خلال دعم الادخار الإسكاني وتأسيس صناديق ادخار لفئات معينة كالعاملين بالحكومة.

وذكرت الصحيفة اليومية أن الوزارة تسعى لتوفير برامج إقراض متعددة مثل قرض شقة سكنية في عمارة سكنية على أراضي الوزارة وقرض بناء مسكن مستقل على أرض مخصصة من الوزارة بالشراكة مع المطورين، وقرض شراء وحدة جاهزة من السوق وبناء مسكن مستقل على أرض بمعرفة المستفيد وقرض شراء مسكن لم يكتمل بناؤه على أراضي المطورين وآخر لم يبدأ بناؤه.

وأضافت أن هذه الحلول جاءت ضمن التقرير السنوي لوزارة الإسكان السعودية المتضمن رؤيتها وتوجهاتها لحل أزمة السكن وسيناقشه مجلس الشورى قريباً وذلك عقب انتهاء لجنة متخصصة في المجلس من دراسته ووضع توصياتها.