محرر في الموقع by محرر في الموقع

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وزارة الإسكان: الشركات الكورية وضعت خطة لـ 10 سنوات لإنشاء ضاحية الفرسان الجديدة في الرياض

وزارة الإسكان: الشركات الكورية وضعت خطة لـ 10 سنوات لإنشاء ضاحية الفرسان الجديدة في الرياض

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وزارة الإسكان: الشركات الكورية وضعت خطة لـ 10 سنوات لإنشاء ضاحية الفرسان الجديدة في الرياض

قال وزير الإسكان السعودي إن الشركات الكورية وضعت خطة 10 سنوات لإنشاء ضاحية الفرسان الجديدة في العاصمة الرياض.

 

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن ماجد الحقيل إنه خلال الأشهر الستة المقبلة ستقوم الشراكة السعودية – الكورية بتقديم دراسة الجدوى النهائية ومن خلالها يتضح تفاصيل تسليم تلك الوحدات.

 

وقال “الحقيل” إن وزارة الإسكان ستوقع خلال الفترة المقبلة اتفاقات مع عدد من المطورين الأجانب والمحليين للاستثمار في مدن المملكة.

 

كما نقلت الصحيفة عن “مصدر مطلع” في وزارة الإسكان قوله إن الوزارة تعتزم تطبيق فكرة الضواحي في مدن أخرى على غرار ضاحية الفرسان في الرياض.

 

وكانت وزارة الإسكان السعودية قد وقعت في كوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، مذكرة تفاهم مع شركات كورية لإنشاء مدينة جديدة تضم 100 ألف وحدة سكنية جنوب مطار الملك خالد بالرياض. ويضم ائتلاف الشركات المنفذة للمشروع شركتي دايو للهندسة والإنشاءات ومجموعة هانهوا للهندسة والإنشاءات وشركة “سبك” المحلية.

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