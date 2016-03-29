الإسكان السعودية : أراضي “الشؤون البلدية” بعيدة وغير صالحة لمشاريعنا

اتهمت وزارة الإسكان السعودية وزارةَ الشؤون البلدية والقروية بتسليمها أراضٍ لا تصلح لإقامة مشاريعها، وأنها سلمتها أراضٍ خارج الرياض لإقامة مشاريع لسكان العاصمة.

وقالت وزارة الإسكان إن الأراضي التي تسلمتها من وزارة الشؤون البلدية والقروية لا تصلح لإقامة مشاريعها بدليل تسلمها أرضاً من وزارة الشؤون البلدية تبعد عن مدينة الرياض بأكثر من 50 كيلو مترا، ومساحتها تجاوزت 38 مليون متر مربع، تقع في منطقة الوسيع على طريق المنطقة الشرقية.

وأشارت وزارة الإسكان، في معلومات أوردتها صحيفة “الوطن” السعودية إلى أن من الحلول المقترحة حاليا الاستعانة بأراضي المطارات التي تتجاوز مساحتها 1500 كيلو متر مربع، وأنها وقعت اتفاقية مع هيئة الطيران المدني لتسليمها 79 مليون متر مربع.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر للصحيفة أن مشاريع الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص لبناء شقق سكنية في مشروع الرياض لم تبدأ بعد بالرغم من تسويق هذا المشروع على المواطنين داخل مقر وزارة الإسكان العام الماضي ونفاد كل الشقق السكنية وتوقيع العقود مع شركات القطاع الخاص التي تعاونت مع الوزارة لتنفيذ هذا المشروع، حيث لا يزال الغموض يكتنف هذا المشروع الذي وعدت به الوزارة واستبشر به كثير ممن تنطبق عليهم شروط وزارة الإسكان.