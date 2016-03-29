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وزارة الإسكان السعودية لم تسلم سوى 3090 وحدة سكنية للمواطنين من أصل 500 ألف

لجنة الإسكان بالشورى: وزارة الإسكان لم تسلم سوى 3090 وحدة سكنية فقط للمواطنين من أصل 500 ألف
 

محرر في الموقع by محرر في الموقع
وزارة الإسكان السعودية لم تسلم سوى 3090 وحدة سكنية للمواطنين من أصل 500 ألف

أظهر تقرير لجنة متخصصة استياء مجلس الشورى السعودي من منجزات وزارة الإسكان ووصفها بالمتواضعة جداً على خلفية تسليم 3090 وحدة سكنية للمستحقين من أصل 500 ألف وحدة كان من المفترض الانتهاء من إنشاؤها في عموم مناطق المملكة.

 

وذكرت صحيفة “الرياض” السعودية أن اللجنة أكدت في تقريرها، الذي سيناقشه مجلس الشورى قريباً، أن المجلس عالج في قراراته على تقارير الوزارة السابقة الكثير من القضايا الأساسية، لافتة إلى أن قرار نظام الرسوم على الأراضي البيضاء إلى جانب القرارات السابقة ينهي المعوقات الخارجية وتبقى فرص وتحديات معظمها داخلية، منبهةً على أنها لم تلمس أثر الخطوات التطبيقية لمواجهة التحديات في المحاور ضمن القضايا الأبرز وهي لائحة الاستحقاق والأراضي والموارد البشرية وقضايا المقاولين وتحمل التكاليف وقاعة البيانات وجوانب إدارية.

 

وكان العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قد أمر في العام 2011 بتأسيس وزارة للإسكان، وخصص لها 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية خلال خمس سنوات لم ينته إنشاء أغلبها لحد الآن.

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