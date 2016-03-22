الشورى السعودي : توصية بفرض رسوم على المنازل “غير المسكونة”

اقترح عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور فهد بن جمعة فرض رسوم على الوحدات السكنية (الشقق، المنازل، الفلل) غير المسكونة، حتى يتم الحد من ارتفاع الأسعار.

وقال الدكتور ابن جمعة : “التوصية تطالب بفرض رسوم على الوحدات السكنية التي لم يتم تأجيرها مدة 6 أشهر، وهو الأمر الذي من شأنه القضاء على تجفيف سوق الوحدات المستأجرة للسيطرة على السوق ورفع الأسعار”.

وأوضح أن توصيته هذه سيتقدم بها خلال مناقشة تقرير الإسكان في جلسة مقبلة، وإذا ما تم تطبيقها فإنه لن يكون هناك خيار أمام ملاك العقار سوى خيارين لا ثالث لهما، إما دفع الرسوم المفروضة أو استثمارها بشكل سريع.

وكانت السعودية قد أقرت مقترحاً بفرض رسوم على الأراضي البيضاء إذ سيشهد رمضان المقبل بداية تحصيل الرسوم التي أقرتها الدولة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بواقع 2.5 في المئة من قيمة الأرض الموجودة داخل النطاق العمراني.