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Posted inعقارات

رجل أعمال سعودي يتبرع بأرض قيمتها 160 مليون ريال بصك مزور

رجل أعمال سعودي يتبرع بأرض قيمتها 160 مليون ريال بصك مزور في مدينة جدة الساحلية
 

محرر في الموقع by محرر في الموقع
رجل أعمال سعودي يتبرع بأرض قيمتها 160 مليون ريال بصك مزور

أوقفت لجان فحص الصكوك في مدينة جدة السعودية صك أرض بجنوب المحافظة تبرع رجل أعمال لجهة خيرية تقدر قيمته بحوالي 160 مليون ريال (حوالي 43 مليون دولار).

 

ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية عن مصدر إن الصك تم استخراجه بطرق غير شرعية وتمت إحالته إلى المحكمة العامة، وأن هناك تحقيق مع المتورطين في استخراج الصك ورجل الأعمال المتبرع به.

 

وقالت لجان فحص الصكوك إن أكثر الصكوك المزورة استخرجت عن طريق الخصومات الوهمية وعن طريق التحايل على الأنظمة ويتم تداولها بكثرة بين تجار العقار فيما يطلق عليه “غسل الصكوك”.

 

واستغل الكثيرون؛ ممن باتت الصحافة السعودية تصفهم بـ “لصوص الأراضي”، ضعف الرقابة الحكومية، وقاموا بالاستيلاء على ملايين المربعات من الأراضي الحكومية في أغلب المدن السعودية. إلا أن السلطات الحكومية بدأت، مؤخراً، في ملاحقتهم قضائياً واستعادة تلك الأراضي التي تصرفوا بمخططاتها وباعوا قسماً منها.

 

وكثفت وزارة الإسكان السعودية تحركاتها، مؤخراً، نحو استعادة مساحات كبيرة من الأراضي داخل النطاقات العمرانية في عدد من المحافظات كان قد استولى عليها “لصوص الأراضي”، حيث تمكنت لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بعد محافظات من استعادة ملايين الأمتار المربعة من لصوص الأراضي خلال الأشهر الماضية.

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