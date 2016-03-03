تركيا تعرض بناء 800 ألف وحدة سكنية في السعودية

أكد نائب رئيس الوزراء التركي محمد شمشك أن بإمكان شركات بلاده بناء 800 ألف وحدة سكنية في السعودية خلال 10 أعوام.

وأضاف حسبما أوردته صحيفة “مكة” أن تركيا مستعدة لعقد شراكات مع الجانب السعودي، مشيرا إلى أن الشركات التركية استطاعت خلال 6 أعوام بناء نحو 650 ألف وحدة سكنية.

وجاءت كلمة نائب رئيس الوزراء التركي محمد شمشك أمس خلال أولى جلسات منتدى جدة الاقتصادي.

فيما أوضح وزير النقل والشؤون البحرية والاتصالات في تركيا بينالي يلدريم أن بلاده تعمل على بناء 8 مطارات بنفس الطريقة التي أنشئ بها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وتطرق الوزير التركي بينالي يلدريم إلى أن بلاده تعمل على بناء 8 مطارات بطريقة حق الانتفاع بنفس الطريقة التي أنشئ بها مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة الذي نفذته شركة تركية، على مساحة 153 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن بلاده استثمرت نجاحاتها واستطاعت أن تواجه الأزمة المالية العالمية دون أن تتأثر بتبعاتها.

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء التركي محمد شمشك “إن بلادنا على أتم الاستعداد بتكرار تجربة مطار المدينة المنورة بعد أن تضاعفت أحجام الاستثمارات بأكثر من 30 مليار دولار مع السعودية في ظل توجه تبادل الاستثمارات فيما بيننا”.