وزارة الإسكان السعودية تجتمع مع مطورين عقاريين مصريين

قال وزير الإسكان السعودي إنه تم الاجتماع مع مطورين عقاريين من مصر وسيتم الاجتماع مع شركات من دول آسيوية، موضحاً أن الوزارة تفاوض المطورين ممن لديهم الكفاءة المالية والإدارية والفنية، بهدف الاستثمار في المملكة وتقدم منتجات مميزة.

وفي مقابلة مع قناة “العربية” السعودية قال وزير الإسكان ماجد الحقيل إن التنافس بين المطورين يرفع كفاءة المنتج، وأن المطورين هم من يتحمل مخاطر المنتج، ودور الوزارة هو تقديم الدعم للمواطن المستفيد من جهة، وتهيئة البيئة المناسبة لعمل المطور العقاري وإزالة العقبات أمامه من جهة أخرى.

وأضاف “الحقيل” أن حصول المستحقين على منتجات المطورين العقاريين سيكون اختيارياً وفي حال رغبتهم في ذلك ستقوم الوزارة بدعمهم، مبيناً أن الوزارة تطمح أن تكون القائمة الأولى من المطورين المتعاقد معهم على معرفة جيدة بمتطلبات السوق والمواطنين.

ونوه إلى إن الاتفاق مع المطور العقاري يختلف عن المقاول حيث إن المطور يقدم منتجات مختلفة تساعد على سد احتياجات السوق.

ووقعت وزارة الإسكان السعودية، اليوم الثلاثاء، اتفاقيات تعاون مع 11 شركة للتطوير العقاري لإنشاء أكثر من 56 ألف وحدة سكنية لمستحقي الدعم السكني على الأراضي الخاصة تشمل مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية وحائل وتبوك.

وفيما يخص عمل صندوق التنمية العقارية، قال الوزير إنه لم يتم إيقاف صرف قروض الصندوق، وإنما تم إيقاف خطابات الرهن لقروض الصندوق وذلك لفترة محدودة لا تتجاوز شهرين.

وأضاف أنه سيتم خلال هذه الفترة إعادة تنظيم عمليات الصرف ليتمكن جميع من هم على قائمة الانتظار من الحصول على القروض خلال فترة وجيزة.

وأكد الوزير أنه لن يُحرم أي مواطن من هم على قوائم الانتظار أو الحاصلين على الموفقة بالإقراض من الحصول على القرض المناسب لتملك السكن المناسب.

وعن انتهاء مهلة استفادة الحاصلين عن موافقة بالإقراض في يوليو القادم، قال “الحقيل” إنه سيتم تقديم طلب لمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية لتمديد المهلة لمدة سنة.

وفي سياق منفصل، أعلن العقاري السعودي سلمان بن سعيدان، مؤخراً، عن وجود تحالف بين شركات التطوير العقاري في المملكة مع شركات صينية وكورية جنوبية للدخول إلى السوق العقاري السعودي والعمل على حلحلة ملف الإسكان الذي يتطلب عمالة ومواد ورؤوس أموال للبدء بالمساعدة في بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بالمملكة لوزارة الإسكان، وستعمل تلك الشركات على احتوائها.