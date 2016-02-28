مجموعة أبوظبي المالية تعلن عن خططها لإعادة تطوير موقع “نيو سكوتلاند يارد”

أعلنت مجموعة أبوظبي المالية، شركة الاستثمارات البديلة التي تدير أصولاً بمليارات الدولارات، اليوم الأحد عن خططها الرامية لإعادة تطوير مـوقع “نيو سكوتلاند يارد” المعروف باسم Ten Broadway، وذلك عقب حصولها على موافقة لجنة التخطيط في مجلس مدينة وستمنستر بلندن، المملكة المتحدة.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، ستتولى “نورثاكر”، إحدى شركات تطوير العقارات الراقية في لندن، تطوير الموقع الممتد على مساحة مليون قدم مربعة لبناء وجهة عصرية تضم باقة من مرافق التجزئة والسكن والمكاتب في وسط مدينة لندن. ومن المتوقع استكمال الموقع في العام 2021، وهو يتألف من 6 مبانٍ ضخمة مصممة بعناية فائقة بالاعتماد على مواد بناء تنسجم مع مادتي الحجر الرملي والآجر المستخدمتين في مباني المنطقة المحلية.

وقال جاسم الصديقي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية “تعد الموافقة التي حصلنا عليها اليوم من لجنة التخطيط في مجلس مدينة وستمنستر بلندن لإعادة تطوير موقع Ten Broadway إنجازاً بالغ الأهمية في مسيرتنا الطموحة لتحويل أحد أشهر المقرات الرئيسية في العالم إلى مجمع سكني ذو مواصفات عالمية. وكان هدفنا طوال مراحل هذه العملية هو بناء مشروع عصري متعدد الاستخدامات ينسجم مع المعايير الجمالية لمنطقة وستمنستر”.

زأضاف “نجح المهندسون المعماريون في تحقيق هذا التوازن الفريد، ونتطلع إلى دعم ’نورثاكر‘ من أجل بناء معلم استثنائي جديد في قلب لندن. وإلى جانب مشروعا ’نيو سكوتلاند يارد‘ و’1 ستريت بالاس‘ القائمين، تشرف المجموعة اليوم على عدة مشاريع تطويرية مرموقة ضمن أكثر الأماكن شهرة في لندن وتعد من أكبر المشاريع التي تشهدها عاصمة الضباب في هذا العقد”.

وقال نيكولو باراتييري دي سان بيترو، الرئيس التنفيذي لشركة نورثاكر “سيوفر Ten Broadway وجهة استثنائية متعددة الاستخدامات تمتد على مساحة مليون قدم مربعة بين معلمين تاريخيين عريقين هما مقر البرلمان وقصر باكنغهام. ومن المتوقع استكمال المشروع في عام 2021، وسيضم 6 مبانٍ مذهلة بهندستها المعمارية تتمتع جميعها بإطلالة رائعة، وهي مصممة بعناية فائقة ليتم بناؤها باستخدام مواد تنسجم مع مادتي الحجر الرملي والآجر المستخدمتين في مباني المنطقة المحلية. ويسرني بهذه المناسبة أن أشكر مستشاري التخطيط ’بيلفنجر جي في ايه‘ و’سكوير اند بارتنرز‘ على التزامهما الدؤوب بتنفيذ هذا المشروع المهم. ونحن فخورون جداً بحصولنا على موافقة لجنة التخطيط، ونتطلع إلى مباشرة العمل لبناء وجهة متميزة بكل معنى الكلمة في مدينة وستمنستر”.

وضمن إطار صفقة مجزية، استحوذت مجموعة أبوظبي المالية على مبنى “نيو سكوتلاند يارد” من مكتب عمدة المدينة لشؤون الشرطة والجريمة بقيمة 370 مليون يورو (2,1 مليار درهم) اعتباراً من 10 ديسمبر/كانون الأول 2014، حيث بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني 5,76 درهماً، وبوصفها المطور العقاري للمشروع، اختارت “نورثاكر” مستشاري التخطيط “بيلفنجر جي في إيه” و”سكوير اند بارتنرز” لتنفيذ المشروع.

يشار إلى أن مجموعة أبوظبي المالية تشارك كذلك في إعادة تطوير (1 ستريت بالاس) الواقع في وسط مدينة لندن إلى جوار قصر باكنغهام. وتم اختيار “نورثاكر” لتكون المدير التطويري للمشروع المتوقع استكماله عام 2018 ليحتضن 72 شقة فخمة، ومطعماً فاخراً، وباقة من مرافق العناية بالصحة واللياقة البدنية ضمن مساحة قدرها 302,377 قدم مربعة.

وبحسب البيان، فإن مجموعة أبوظبي المالية هي شركة استثمارات بديلة تدير أصولاً تبلغ قيمتها مليارات الدولارات وتتخذ من أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيساً لها. ومن خلال شركاتها التابعة والزميلة، تعمل المجموعة في قطاعات متنوعة تشمل الاستثمارات البديلة، وإدارة الأصول، والاستشارات والأبحاث، والتمويل وحلول الهيكلة، وتداول الأوراق المالية، والتطوير العقاري.