ارتفاع أسعار الإيجارات في الرياض 6% وتراجع أسعار بيع الشقق السكنية في الرياض 1% في 2015

أصدرت مجموعة “جيه إل إل”، للاستثمارات والاستشارات العقارية، تقريرها عن أداء سوق الرياض العقاري خلال العام 2015 والذي أظهر ارتفاعاً في أسعار الإيجارات في العاصمة السعودية الرياض بنسبة 6 بالمئة وتراجع أسعار بيع الشقق السكنية في الرياض بنسبة 1 بالمئة.

وقال موقع “أرقام” الاقتصادي إنه وفقاً لتقرير المجموعة، فقد شهدت أسعار بيع الشقق السكنية انخفاضا بنسبة 1 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2014، كما انخفضت أسعار بيع الفلل بنسبة 6 بالمئة خلال نفس الفترة.

ويعود هذا التراجع، حسب مجموعة “جيه إل إل”، إلى انخفاض معدل الطلب نظرا لتحول عدد أكبر من شاغلي العقارات إلى سوق الإيجار.

وفيما يخص الإيجارات، قالت “جيه إل إل” إن أسعار الايجارت للشقق السكنية ارتفعت بنسبة 6 بالمئة خلال 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه، كما شهدت أسعار إيجارات الفلل ارتفاعا بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي.

وتوقعت المجموعة تواصل نمو إيجارات الشقق خلال 2016، إضافة إلى تغير طفيف في مبيعات الفلل، لكنها أشارت إلى أن هذا الاتجاه قد يتغير بمجرد صدور اللوائح الخاصة بضريبة الأراضي البيضاء.

وذكر التقرير أن عدد الوحدات السكنية في الرياض شهدت خلال العام الماضي ارتفاعا إلى 988 ألف وحدة، بزيادة نحو 17 ألف وحدة سكنية جديدة مقارنة بنهاية 2014.

وتوقعت المجموعة أن تبلغ عدد الوحدات السكنية بالرياض بنهاية العام الجاري نحو 1016 ألف وحدة سكنية، مشيرة بذلك إلى احتمال إنجاز 28 ألف وحدة سكنية جديدة.

وفيما يخص الغرف الفندقية، فقد بلغ إجمالي الغرف نحو 10.5 ألف غرفة بنهاية 2015، بزيادة 600 غرفة فندقية عن 2014، حيث شهد سوق الفنادق في الرياض تسليم مشروعين فندقيين وهما فندق موفنبيك وفندق دبلتري باي هيلتون، وهو ما أدى إلى إضافة 635 غرفة إلى المعروض.

وتم تأجيل عدد من المشاريع الفندقية إلى 2016، بسبب نقص العمالة وخطط التوسع المفرطة في التفاؤل لدى أصحاب المشاريع الفندقية.

ومن المتوقع تسليم 8900 غرفة فندقية جديدة خلال الفترة الواقعة بين عامي 2016 و2018، ما يمثل زيادة قدرها 84 بالمئة من عدد المتاحة حالياً.