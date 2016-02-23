السعودية: الانتهاء من تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية خلال الربع الثاني

ذكرت مصادر أن تحويل صندوق التنمية العقارية السعودي إلى مؤسسة تمويلية سيكون خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ونقلت صحيفة “الجزيرة” السعودية، اليوم الثلاثاء، عن ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، إن تحول الصندوق إلى جهة تمويلية يتم حسب ما خُطط له؛ حيث يتم عقد اجتماعات مستمرة مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في التحول بشكل يتوافق مع المرحلة الحالية والمستقبلية.

وقال “الحقيل” إنه لا توجد أي نية في الوقت الراهن لزيادة رأسمال الصندوق حيث تم زيادة رأسماله عدة مرات بهدف تمكين أكبر عدد من المواطنين للاستفادة من القروض العقارية خلال الفترة الماضية.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق، في أكتوبر/تشرين الأول 2015، على تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية في خطوة تهدف إلى معالجة مشكلة الإسكان في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً.

وتعاني السوق العقارية السعودية من عدد من المشاكل أبرزها ارتفاع أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.

وبحسب تقديرات شركة الاستشارات سي.بي ريتشارد إيليس يعيش نحو 60 بالمئة من المواطنين السعوديين الذين يقارب عددهم 21 مليوناً في شقق مستأجرة.