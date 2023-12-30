فرز أكثر من 96 وحدة عقارية في السعودية خلال عام 2023

أصدرت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية بيانًا يكشف عن نتائج ملموسة ومبهرة للعام 2023، حيث تم فرز 96,700 وحدة عقارية في مناطق ومدن مختلفة خلال هذا العام.



يُعد هذا الإعلان خطوة هامة نحو دعم وتعزيز القطاع العقاري النابض بالحياة في المملكة.



وفقًا للبيانات الصادرة عن “هيئة العقار“، بلغت مساحة الوحدات العقارية المفروزة أكثر من 30 مليون متر مربع، مما يعكس النمو الكبير والتنوع في الأنشطة العقارية خلال العام السابق.



وأوضحت الهيئة أن عدد الطلبات التي وردت إلى منصة الفرز الإلكترونية بلغ حوالي 13 ألف طلب، وتم من خلالها فرز الوحدات المذكورة.

وشملت هذه الوحدات أكثر من 95 ألف وحدة سكنية، وأكثر من ألف وحدة عقارية تجارية، و100 مكتب إداري.



احتلت مدينة الرياض المركز الأول في عدد الوحدات العقارية المفروزة بأكثر من 28,800 وحدة، وتبعتها مدينة جدة بأكثر من 27,800 وحدة. فيما جاءت مكة المكرمة في المركز الثالث بأكثر من 7,300 وحدة عقارية، تليها منطقة عسير بأكثر من 5,100 وحدة، واحتلت مدينة الطائف المركز الخامس بأكثر من 4,300 وحدة عقارية.

