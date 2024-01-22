السعودية تخطط لطرح أكثر من 88 ألف وحدة سكنية بـ2024



أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، محمد البطي، عن مجموعة من الخطط الطموحة والمبادرات التي تهدف إلى تطوير وتعزيز القطاع العقاري في المملكة.

و أوضح في كلمته، ضمن مشاركته في منتدى مستقبل العقار الذي انعقد اليوم، أن العام الحالي 2024 سيشهد إطلاق أكثر من 88 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشاريع استثمارية متنوعة تتجاوز قيمتها 6 مليارات ريال.

وقال، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز دور الشركة في تلبية احتياجات المواطنين وتوفير فرص سكنية متنوعة.

وأكد البطي على توسيع رؤيتهم التطويرية حتى عام 2030، حيث يستهدفون بناء 300 ألف وحدة سكنية بقيمة تتجاوز ربع تريليون ريال في عام 2025، وتضاعف هذا العدد إلى 600 ألف وحدة سكنية في عام 2030.

يأتي هذا في إطار استراتيجية متكاملة لتلبية احتياجات السوق العقاري وتحفيز النمو الاقتصادي.

وفي إشارة إلى الإنجازات الحالية للشركة، أوضح البطي: “لقد قمنا بتطوير أكثر من 100 مليون متر مربع، وقمنا بتوقيع عقود تجاوزت 62 ألف عقد، بإجمالي قيمة تجاوزت 50 مليار ريال، مؤكدا على أهمية هذه الإنجازات في تعزيز الثقة في السوق وجذب الاستثمارات.

وختم البطي كلمته بالتأكيد على التزام الشركة بتغيير نموذج العمل وتحفيز بناء الكوادر اللازمة لتحقيق تحول جذري في فهم تطوير العقارات، وضخ معروض عقاري هائل يمكنهم من تحقيق أهداف طموحة واسعة النطاق.

في اليوم الأول من مشاركتنا في #منتدى_مستقبل_العقار وبعد تدشين برنامج ركائز وقعنا 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق مستهدفات البرنامج. pic.twitter.com/FzpRmn19aC — NHC الوطنية للإسكان (@SaudiNHC) January 22, 2024