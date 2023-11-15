84 ألف أسرة سعودية حصلوا على مسكنهم الأول خلال 10 أشهر

حصل أكثر من 84 ألف أسرة سعودية منذ مطلع العام 2023 على مسكنهم الأول من خلال البرنامج “سكني“



أعلن برنامج “سكني” عن استفادت 84,129 أسرة سعودية من البرنامج منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر 2023، في حين بلغ عدد الأسر السعودية التي سكنت مسكنها الأول منذ بداية العام 82,883 أسرة سعودية.



وأوضح “سكني” في بيان صحافي، اليوم، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج خلال شهر أكتوبر بلغ 14,656 أسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول في الشهر نفسه 9,639 أسرة سعودية، بالاستفادة من باقات الدعم الاختيارية التي يتيحها “سكني” للأسر السعودية.

حيث تمنح هذه الباقات المستفيد حلولاً مرنة ومتعددة عبر تقديم دعم فوري غير مسترد لمستفيدي الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء والبناء الذاتي، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل والمطورين العقاريين، لافتاً إلى أن هذه الباقات والخيارات المنوعة تأتي تأكيداً من “سكني” على استمرارية الدعم السكني وأهمية تنوع الخيارات التمويلية والسكنية لتسريع وتيرة تملك الأسر السعودية لمنازلهم.



وأشار البرنامج إلى أن العديد من المشاريع متاحة للحجز إلكترونياً من خلال منصة وتطبيق “سكني” في مختلف مناطق المملكة، داعياً الأسر السعودية الراغبة بالتملك للاطلاع على المشاريع والوحدات السكنية المتاحة من خلال زيارة التطبيق أو الموقع الإلكتروني لـ “سكني” عبر الرابط https://sakani.sa/، وذلك في إطار السعي المتواصل لتوفير الخيارات السكنية المتنوعة للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم.



