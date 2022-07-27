8 ملايين زيارة لمنصة المستشار العقاري في المملكة

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي، أن منصة وخدمة المستشار العقاري التابعة له سجّلت ما يزيد على 8 ملايين زيارة إلكترونية منذ إطلاقها في شهر أيلول/سبتمبر 2018، فيما بلغ عدد المستفيدين من الخدمة 1.5 مليون مستخدم.

وأصدرت الخدمة نحو 1.2 مليون توصية تمويلية لمستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق، حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي.

واستعرض الرئيس التنفيذي لـ الصندوق العقاري منصور بن ماضي، الإنجازات التي حققتها خدمة المستشار العقاري خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، مشيراً إلى إصدار نحو 139 ألف توصية تمويلية، يليها انضمام أكثر من 163 ألف مستفيد جديد، إضافة إلى 361 ألف زيارة، ثم تطرق إلى نمو التوصيات التمويلية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري من إجمالي التوصيات الصادرة في نهاية 2021.

وأكد على حرص الصندوق العقاري لتسهيل رحلة تملك المسكن للمستفيدين إلكترونياً، بهدف تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة لرفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 70%) بنهاية 2030.