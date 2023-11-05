فريق التحرير by فريق التحرير

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مكة المكرمة: 790 مليون ريال إيجارات لسُكان العشوائيات المُزالة

توظيف و تسكين أكثر من 24.8 ألف أسرة، بالإضافة إلى تسليم نحو 2.4 ألف وحدة إسكان تنموي.

فريق التحرير by فريق التحرير

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن الخدمات الحكومية المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة،و إجمالي مبالغ الإيجارات المدفوعة للسكان وصل لنحو 790 مليون ريال.



وأوضحت الإمارة، أنه تم تقديم 111.6 ألف خدمة مجانية للسكان منذ بداية الإزالة في أكتوبر 2021 وحتى اليوم؛ تضمنت سلاسل غذائية، ودواء، ووجبات، ونقل العفش، وحليب الأطفال، ودفع الإيجارات.

وأضافت أن الخدمات تضمنت أيضاً توظيف 297 مواطناً ومواطنة، وتسكين أكثر من 24.8 ألف أسرة، بالإضافة إلى تسليم نحو 2.4 ألف وحدة إسكان تنموي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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