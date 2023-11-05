كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة عن الخدمات الحكومية المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة،و إجمالي مبالغ الإيجارات المدفوعة للسكان وصل لنحو 790 مليون ريال.





وأوضحت الإمارة، أنه تم تقديم 111.6 ألف خدمة مجانية للسكان منذ بداية الإزالة في أكتوبر 2021 وحتى اليوم؛ تضمنت سلاسل غذائية، ودواء، ووجبات، ونقل العفش، وحليب الأطفال، ودفع الإيجارات.



وأضافت أن الخدمات تضمنت أيضاً توظيف 297 مواطناً ومواطنة، وتسكين أكثر من 24.8 ألف أسرة، بالإضافة إلى تسليم نحو 2.4 ألف وحدة إسكان تنموي.





#انفوجرافيك

خدمات حكومية مجانية لسُكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة #جدة

⬇️ pic.twitter.com/qwSwscoiCr — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) November 4, 2023