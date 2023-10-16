فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية: 707 ملايين ريال لـ 985 صفقة عقارية في يوم واحد

سجلت عددا من الأحياء السكانية في 3 مدن سعودية نشاطا في حركة الصفقات العقارية، تصدرتها مدينة جدة ثم مدينة الرياض، وأخيرا خميس مشيط.

فريق التحرير by فريق التحرير

سجلت المملكة في يوم واحد، 985 صفقة عقارية، بقيمة إجمالية 707 ملايين ريال بمساحة متداولة 2.5 مليون متر مربع.


وسجلت الرياض 248 صفقة بقيمة 269 مليون ريال على مساحة 110 آلاف متر مربع، إضافة إلى أكثر الأحياء تداولا أهمها، مخطط أرض حمدان – دومة الجندل بعدد العمليات 23 بقيمة صفقات 23 ألف ريال، بعد ذلك “مريخ -جدة” بعدد عمليات 15 عملية بقيمة صفقات 9 ملايين ريال، و شرق وادي بن مشيل – خميس مشيط بعدد عمليات 14 عملية وقيمة صفقات 9 ملايين ريال.


في وقت سابق، كشفت بيانات وازة العدل ارتفاع قيمة الصفقات العقارية التي تم إجراؤها خلال شهر محرم الماضي 1445، بنسبة 35%، لتصل إلى نحو 18.98 مليار ريال، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1444هـ.


ووفقاً للبيانات، ومقارنة بشهر ذي الحجة 1444هـ، سجلت الصفقات العقارية انخفاضاً بقيمة 0.9 مليار ريال، وبنسبة 5%.، وفقا لـ “عكاظ”.


كما سجلت الصفقات العقارية التجارية ارتفاعاً بنسبة 88% لتصل إلى 8.75 مليار ريال، وبلغت الصفقات الزراعية والصناعية نحو 1.72 مليار ريال.



ومثلت قيمة الصفقات التجارية ما نسبته 46% من إجمالي الصفقات العقارية، تلتها الصفقات السكنية بنحو 45%، ثم الصفقات الزراعية والصناعية 9%، بحسب “تواصل”.


وكانت جدة أكثر المدن نشاطاً من حيث قيمة الصفقات العقارية (السكنية والتجارية) خلال شهر المحرم 1445هـ، بقيمة 6.4 مليار ريال، تلتها الرياض بنحو 6.16 مليار ريال.


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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...