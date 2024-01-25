فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inعقاراتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار السعوديةاستثمار

السعودية: توقيع 50 اتفاقية عقارية بقيمة تتجاوز 100 مليار ريال

منتدى مستقبل العقار في نسخته الثالثة، عددًا من القضايا ذات الأهمية القصوى والمتعلقة بمنظومة العقار، منها: حث ومناقشة أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات

فريق التحرير by فريق التحرير
السعودية

شهد منتدى مستقبل العقار 2024، توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تجاوزت 100 مليار ريال، واجتذب المنتدى نحو 300 متحدث من 85 دولة، يمثلون القطاعين الحكومي والخاص.

تركزت جلسات المنتدى الذي اختتم أعماله، على استعراض الابتكارات الجديدة في صناعة العقار، حيث تمت مناقشة أحدث التقنيات والممارسات العالمية وسبل تفعيلها لتعزيز التنمية المستدامة في المستقبل.

تم التركيز على مناقشة التحديات التي تواجه صناعة العقار، إلى جانب استعراض الفرص الجديدة والاتجاهات الناشئة في القطاع.

تمت مناقشة حلول التمويل المستدام وكيف يمكن تحفيزها لدعم مشاريع العقارات وتحسين جودة الأعمال في هذا القطاع الحيوي.

كما تم التطرق إلى أثر العوامل الطبيعية، مثل التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، على صناعة العقار وكيفية التعامل معها لتحسين جودة الأعمال.

تناول المنتدى قضايا هامة مثل توسيع المشروعات الكبرى لتحسين القطاع السياحي وجذب الاستثمارات.

وقال وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، إن المملكة تهدف إلى جذب 150 مليون زائر بحلول عام 2030، مساهمة في تحقيق 750 مليار ريال في الاقتصاد الوطني.

شهد المنتدى مناقشات حول الابتكار وتأثير التكنولوجيا في مستقبل العقار، حيث تم عرض أحدث التقنيات والحلول التمويلية لدعم المشروعات العقارية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...