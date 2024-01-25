شهد منتدى مستقبل العقار 2024، توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية تجاوزت 100 مليار ريال، واجتذب المنتدى نحو 300 متحدث من 85 دولة، يمثلون القطاعين الحكومي والخاص.



تركزت جلسات المنتدى الذي اختتم أعماله، على استعراض الابتكارات الجديدة في صناعة العقار، حيث تمت مناقشة أحدث التقنيات والممارسات العالمية وسبل تفعيلها لتعزيز التنمية المستدامة في المستقبل.



تم التركيز على مناقشة التحديات التي تواجه صناعة العقار، إلى جانب استعراض الفرص الجديدة والاتجاهات الناشئة في القطاع.



تمت مناقشة حلول التمويل المستدام وكيف يمكن تحفيزها لدعم مشاريع العقارات وتحسين جودة الأعمال في هذا القطاع الحيوي.



كما تم التطرق إلى أثر العوامل الطبيعية، مثل التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، على صناعة العقار وكيفية التعامل معها لتحسين جودة الأعمال.



تناول المنتدى قضايا هامة مثل توسيع المشروعات الكبرى لتحسين القطاع السياحي وجذب الاستثمارات.



وقال وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، إن المملكة تهدف إلى جذب 150 مليون زائر بحلول عام 2030، مساهمة في تحقيق 750 مليار ريال في الاقتصاد الوطني.



شهد المنتدى مناقشات حول الابتكار وتأثير التكنولوجيا في مستقبل العقار، حيث تم عرض أحدث التقنيات والحلول التمويلية لدعم المشروعات العقارية.





منتدى مستقبل العقار يناقش الدور التكاملي للقطاع غير الربحي في العقار لخدمة الأسر الأشد حاجة.https://t.co/u1YrS8fWdI#واس_اقتصادي pic.twitter.com/nUT6xblZhX — واس الاقتصادي (@SPAeconomic) January 24, 2024