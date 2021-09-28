السعودية: تسهيل فتح حساب ضمان لمشاريع البيع على الخارطة للمطورين العقاريين

وقّع مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” مذكرة تفاهم مع “مصرف الراجحي” لتقديم عدد من الخدمات الإلكترونية والتحليلات المالية لتسهيل أعمال المطورين العقاريين عبر منصة “إتمام”، وتيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري للإسهام في تنمية القطاع ورفع إسهاماته في الناتج المحلي، وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير والرئيس التنفيذي لمصرف الراجحي وليد بن عبدالله المقبل.

ووقع الاتفاقية من جانب “إتمام” مدير عام المركز المهندس عبد الوهاب بن مسفر القحطاني، ومن جانب مصرف الراجحي المدير العام لقطاع الشركات حسام بن عصام البصراوي، ضمن جهود مركز خدمات المطورين العقاريين لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية السعوديةة 2030 -، لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر المنصة لتمكين المطورين العقاريين من فتح حساب ضمان خاص بمشاريع البيع على الخارطة، والتقديم للحصول على تمويل للمشاريع المرخصة، وتوفير بيانات مشاريع البيع على الخارطة لتسهيل تمويل الأفراد من عملاء المصرف.

وتأتي الاتفاقية استمراراً لجهود المركز في تحسين الخدمات وتذليل العقبات أمام المطورين العقاريين، وتأكيداً على دور المركز في تيسير إنشاء المشاريع في القطاع العقاري بالمملكة وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع من داخل وخارج المملكة لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية وتيسير حصول الأسر السعودية على المسكن الملائم تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

يذكر أن الاتفاقية ستسهم في رفع كفاءة العمل وتسريع وتيرته في المشروعات السكنية، وتسهيل تقديم “إتمام” للخدمات للمطورين العقاريين عبر منصته الإلكترونية، وإضافة خدمات إلكترونية واستشارية مشتركة مع مصرف الراجحي بما يخدم قطاع التطوير العقاري ويسهم في تطوير أعمال الجانبين من خلال تبادل المعلومات والتعاون المشترك بين الجانبين.