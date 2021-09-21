عقارات وسط لندن الفاخرة تجذب الخليجيين مجدداً

عاد سوق العقارات البريطانية للنشاط مرة أخرى ليجذب المستثمرين الخليجيين، بعد انخفاض الطلب بسبب عدم اليقين الذي ستخلفه تبعات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي وتفشي جائحة كورونا عالمياً.

وحفزت الجائحة العام الماضي شهية المستثمرين الساعين لعقارات من الفئة العليا في أفضل المواقع في لندن أملا بالاستفادة من صفقات رابحة وسط ضبابية السوق

ماندانا دباغ العضوة المنتدبة في «ايانا» والمتخصصة في استشارات العقارات في بريطانيا تلفت إلى ذلك بالقول إن « الجائحة كانت الى حد كبير بمثابة محفز رئيسي للمستثمرين للبحث عن عقارات راقية في مواقع رئيسية للاستفادة من حالة عدم اليقين في السوق وعقد صفقات افضل».

واضافت: “لاحظنا في منتصف العام الماضي أن المستثمرين كانوا أذكياء بشأن تأثير كورونا في السوق، اذ ادركوا امكان حصولهم على تخفيضات جيدة بسبب حالة عدم اليقين. وكانوا يتفاوضون على صفقات اكثر من فترة ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ولم يأبهوا لأضرار «كورونا» في السوق العقاري في المملكة المتحدة، بل على العكس كانوا يعتقدون بأنها فرصة للحصول على سعر وصفقات افضل”. وأضافت إنه كان هناك صفقات تمت بخصومات جيدة جدا وقت التفاوض مع إعفاءات من رسوم الخدمة السنوية على سبيل المثال.

وأوضحت دباغ أن السوق العقاري تغير الآن مع نمو الطلب، لكن يبقى العرض قليلا بسبب تمسك مطورين عقاريين ببعض المشاريع في خضم أزمة كورونا وعمليات الاغلاق المرتبطة بها بانتظار أحول أفضل للسوق.

يأتي ذلك مع توجه المزيد من البريطانيين إلى الضواحي بعيدا عن وسط لندن بسبب توجهات العمل من المنزل والحاجة لفسحة أكبر، فيما يسعى المستثمرون الخليجيون للسعي وراء أفضل المواقع للاستفادة من التسهيلات التي تتوفر فيها مثل خدمة الكونسيرج على مدار الساعة، وخدمة ركن السيارة والمسابح أو حتى السينما في العقارات الفاخرة.

ووفقا لشركة العقارات البريطانية سافيلز فإن أسعار العقارات البريطانية مرشحة للارتفاع بمعدل 25% خلال السنوات الخمسة القادمة.