محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inعقارات

شركة سول العقارية تطلق مشروع سول سيرين السكني في قرية جميرا الدائرية

مشروع سول سيرين الذي يضمّ 275 شقة سكنية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
شركة سول العقارية تطلق مشروع سول سيرين السكني في قرية جميرا الدائرية
شركة سول العقارية تطلق مشروع سول سيرين السكني في قرية جميرا الدائرية

 كشفت شركة سول العقارية عن إضافة مشروع سول سيرين إلى محفظة مشاريعها السكنية المتنامية في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي زيادة 275 شقة إضافية فريدة التصميم إلى مجتمع قرية جميرا الدائرية في دبي.

تم تصميم مشروع سول سيرين لإلهام المستثمرين والمالكين المحتملين، وهو أحدث مشروع حضري للشركة العقارية. ومن شأن المبنى السكني العشرين للشركة في الإمارات زيادة إجمالي الشقق السكنية للشركة إلى 2196 مع المزيد من الشقق المتوقعة في الأشهر المقبلة.

وتعليقًا على إطلاق المشروع الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة سول العقارية أجاي بهاتيا: “تقوم محفظتنا السكنية على رؤية نحقق من خلالها ما نطمح إليه في تقديم مشاريع سكنية عالية الجودة، ومشروع سول سيرين الجديد الذي أطلقناه في السوق هو مكمل لرؤيتنا هذه. ولا بدّ لي من القول إن خبرتنا في إطلاق سبعة مشاريع أخرى في قرية جميرا الدائرية مكّنتنا من معرفة ما تتطلّبه المواقع الاستراتيجية والجذابة. سيكون مشروع سول سيرين وجهة الإقامة المثالية للأسر الصغيرة ولروّاد الأعمال، حيث يتيح لهم فرصة العودة إلى منزل يحتضنهم ويعود عليهم بالقيمة التي يريدونها مقابل مالهم، وذلك بفضل الشقق المتعددة الاستخدامات وخدمات الأمن ووسائل الراحة المتميزة”.

يضفي أحدث مشروع لشركة سول العقارية الحيوية على المشهد الديناميكي لقرية جميرا الدائرية، سواءً من خلال مرافق العافية واللياقة أو المساحات المصممة بعناية لتحفيز سبل التواصل في المجتمع، أو من خلال إطلالته المميزة على الحدائق والمناظر الجميلة في محيطه.

ومع مجموعة متنوعة من الشقق السكنية المجهّزة بمختلف وسائل الراحة، يضمن مشروع سول سيرين تعزيز الأجواء المفعمة بالحيوية وراحة البال من خلال المساحات المعيشية الراقية في القرية المزدهرة. وقد تم تخصيص 5% من ميزانية المشروع لوسائل الراحة التي تشمل مسبحًا خارجيًا واسعًا وملعبًا رياضيًا وحديقة وصالة للياقة البدنية مجهزة بالكامل. كما وسيتمكّن المالكون والمستأجرون من الاستمتاع بمجموعة كاملة من وسائل الاسترخاء والترفيه جميعها تحت سقف واحد.

مشروع سول سيرين هو مشروع راقٍ لشركة سول العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري التي تتمتع بثقة وشمولية في البلاد مع خبرة تقارب الـ 30 عامًا في المجال ومحفظة مشاريع متنوعة تغطّي دبي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا