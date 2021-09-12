شركة سول العقارية تطلق مشروع سول سيرين السكني في قرية جميرا الدائرية

كشفت شركة سول العقارية عن إضافة مشروع سول سيرين إلى محفظة مشاريعها السكنية المتنامية في الإمارات العربية المتحدة، وبالتالي زيادة 275 شقة إضافية فريدة التصميم إلى مجتمع قرية جميرا الدائرية في دبي.

تم تصميم مشروع سول سيرين لإلهام المستثمرين والمالكين المحتملين، وهو أحدث مشروع حضري للشركة العقارية. ومن شأن المبنى السكني العشرين للشركة في الإمارات زيادة إجمالي الشقق السكنية للشركة إلى 2196 مع المزيد من الشقق المتوقعة في الأشهر المقبلة.

وتعليقًا على إطلاق المشروع الجديد، قال الرئيس التنفيذي لشركة سول العقارية أجاي بهاتيا: “تقوم محفظتنا السكنية على رؤية نحقق من خلالها ما نطمح إليه في تقديم مشاريع سكنية عالية الجودة، ومشروع سول سيرين الجديد الذي أطلقناه في السوق هو مكمل لرؤيتنا هذه. ولا بدّ لي من القول إن خبرتنا في إطلاق سبعة مشاريع أخرى في قرية جميرا الدائرية مكّنتنا من معرفة ما تتطلّبه المواقع الاستراتيجية والجذابة. سيكون مشروع سول سيرين وجهة الإقامة المثالية للأسر الصغيرة ولروّاد الأعمال، حيث يتيح لهم فرصة العودة إلى منزل يحتضنهم ويعود عليهم بالقيمة التي يريدونها مقابل مالهم، وذلك بفضل الشقق المتعددة الاستخدامات وخدمات الأمن ووسائل الراحة المتميزة”.

يضفي أحدث مشروع لشركة سول العقارية الحيوية على المشهد الديناميكي لقرية جميرا الدائرية، سواءً من خلال مرافق العافية واللياقة أو المساحات المصممة بعناية لتحفيز سبل التواصل في المجتمع، أو من خلال إطلالته المميزة على الحدائق والمناظر الجميلة في محيطه.

ومع مجموعة متنوعة من الشقق السكنية المجهّزة بمختلف وسائل الراحة، يضمن مشروع سول سيرين تعزيز الأجواء المفعمة بالحيوية وراحة البال من خلال المساحات المعيشية الراقية في القرية المزدهرة. وقد تم تخصيص 5% من ميزانية المشروع لوسائل الراحة التي تشمل مسبحًا خارجيًا واسعًا وملعبًا رياضيًا وحديقة وصالة للياقة البدنية مجهزة بالكامل. كما وسيتمكّن المالكون والمستأجرون من الاستمتاع بمجموعة كاملة من وسائل الاسترخاء والترفيه جميعها تحت سقف واحد.

مشروع سول سيرين هو مشروع راقٍ لشركة سول العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري التي تتمتع بثقة وشمولية في البلاد مع خبرة تقارب الـ 30 عامًا في المجال ومحفظة مشاريع متنوعة تغطّي دبي.

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