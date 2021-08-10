منصة إدارة العقارات أجار توسع خدماتها لتشمل مملكة البحرين

تأتي هذه الخطوة في أعقاب النجاح الذي حققته منصة أجار في دولتي الكويت والإمارات، وتأكيداً على مساعي المنصة لتطوير القطاع العقاري، من حيث توظيف التكنولوجيا الجديدة في الخدمات المالية، وتوفير خدمة عملاء متكاملة، إذ قامت أجار مؤخراً بإبرام شراكة مع “فيزا” لتمكين ملاك العقار والشركات العقارية من تحصيل الإيجارات بشكل فوري من مختلف الدول، مع امكانية تتبع عملية الدفع بشكل كامل لحظة بلحظة، دون الحاجة للوسائل التقليدية التي تتطلّب الكثير من الوقت والجهد، بالإضافة إلى ذلك يمكن لملاك ومديري العقار والشركات العقارية من خلال منصة أجار معرفة حالة تحصيل كل عقار، وإمكانية ربط كل عقار أو محفظة عقارية مع أكثر من حساب بنكي مختلف عن الآخر، كما يمكن الحصول على تقارير فورية ودقيقة ومنظّمة عن الوحدات الشاغرة، وأحوال العقود، وحالات دفع المستأجرين. هذا وتوفّر المنصة أيضاً مختلف طرق الدفع السهلة والسريعة، مع خاصية الدفع المرن حسب رغبة المستأجر، كل هذا عبر منصة واحدة تتمتع بالحماية والأمان.

الآن أصبح بإمكان ملاك ومديري العقارات والشركات العقارية في مملكة #البحرين، الاستفادة من خدمات #أجار الإلكترونية في إدارة العقار وتحصيل الإيجار. اقرأ المزيد عن خدمات أجار في البحرين عبر الرابط التالي:https://t.co/W8iP9BAuGb#أجار_البحرين #إدارة_العقارات #تحصيل_الإيجار #فنتك — Ajar | أجار (@joinajar) August 10, 2021

كما يعد إطلاق خدمات منصة أجار في البحرين إنجازاً هاماً، حيث تعد مملكة البحرين إحدى أبرز المناطق في السوق العقارية في منطقة الخليج العربي، وبالتالي فإن تواجد أجار في هذا السوق يشكل فرصةً لإظهار أهمية الدور الذي يمكن للتكنولوجيا المالية أن تلعبه في تطوير وتسهيل إدارة العقارات، وبلوغها أقصى درجات النجاح، إذ يمكن لجميع ملّاك ومديري العقارات والشركات العقارية التسجيل الآن عبر منصة أجار البحرين للإستفادة من أفضل الخدمات.

وبهذه المناسبة، قال محمد المنيخ، المدير التنفيذي لمنصة أجار: “بعد النجاح الكبير الذي حققته أجار في دولة الكويت والإمارات، فلا بد أن هذا هو الوقت المثالي لدخول السوق العقاري البحريني، لأن البحرين هي مركز التكنولوجيا المالية في المنطقة، وكان من المهم لمنصة أجار أن تثبت وجودها هناك من خلال دعم عملية رقمنة القطاع العقاري”.

وأضاف: “نطمح بأن تصبح منصة أجار البنية التحتية التكنولوجية للقطاع العقاري، حيث تدعم على الدوام ملاّك العقارات لتطوير كفاءتهم، وزيادة نسبة عائد الاستثمار”.

ولمواكبة رقمنة القطاع العقاري في البحرين، قامت أجار مؤخراً بتفعيل أفضل طرق الدفع الآمنة، من ضمنها، (BenefitPay)، ما يضمن زيادة المشاركة في دفع الإيجارإلكترونياً، وبالتالي سهولة تحصيل المدفوعات على الملاّك بشكل سهل وآمن، مما يسهم في إنعاش هذا القطاع بشكل سريع.