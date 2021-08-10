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أدير العقارية تطرح مشروع أرجوان ردسي للبيع في مزاد علني

مساحة مشروع أرجوان ردسي تتجاوز 281 ألف متر مربع في حي الشاطئ بجدة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أدير العقارية تطرح مشروع أرجوان ردسي للبيع في مزاد علني

تطرح «أدير العقارية» يوم الأربعاء 25 أغسطس 2021، مشروع «أرجوان ردسي» للبيع في مزاد علني يقام في قاعة ليلتي بمدينة جدة. وكانت أدير العقارية قد أبرمت في فبراير الماضي اتفاقية تسويق وبيع عقارات شركة سعودي أوجية المحدودة في المملكة العربية السعودية ضمن عمليات تصفيتها.

ويمتلك المشروع الذي يمتد على مساحة تبلغ 281,836 مترا مربعا؛ العديد من عوامل الجذب التي تجعل منه فرصة استثمارية استثنائية، فهو يتميز بموقعه الاستراتيجي الفريد في حي الشاطئ أحد أهم أحياء شمال جدة الفاخرة، مقابلا للواجهة البحرية، وملاصقا لمجمع رد سي مول الذي يعد من أكبر وأشهر المجمعات التجارية في عروس البحر الأحمر.

 

وأشار الرئيس لأدير العقارية متعب آل سعد، إلى أن «أرجوان» يعد من أهم المشروعات العقارية الواعدة والطموحة في مدينة جدة، نظرا للمقومات النوعية المميزة التي يتمتع بها، وموقعه الاستراتيجي الفريد في قلب حي الشاطئ الفاخر الذي يوفر أسلوب حياة جاذبا لرجال الأعمال والأثرياء ونخبة المجتمع للتملك أو الاستثمار العقاري فيه، وبالتالي يعد المشروع فرصة حقيقية لكل من
يرغب في الاستثمار العقاري الناجح بمدينة جدة.

 

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