هل يغريك الاستثمار في شمال بريطانيا؟

أريبيان بزنس – أليسيا بولر، لندن: كانت لندن تاريخياً الوجهة الإستثمارية المفضلة في بريطانيا للمشترين من الشرق الأوسط، ولكن مدينة مانشستر الشمالية باتت تكتسب أيضاً شعبية متزايدة بسبب إمكاناتها التنموية القوية وعوائدها الإستثمارية المرتفعة.

ويشهد سوق العقارات في بريطانيا في الفترة الراهنة إقبالاً متزايداً من المستثمرين مع وضع البلاد نهاية لتفشي وباء “كوفيد-19”.

ويفترض أن تؤدي عوامل الدفع المجمعة لقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتخفيض الرسوم الضريبية على الصفقات العقارية، والطلب المكبوت على العقارات بعد إنتهاء حقبة “كوفيد-19” إلى رفع أسعار العقارات السكنية في بريطانيا بنسبة 4% في عام 2021، وفقاً لشركة الإستشارات العقارية Savills.

وفي حين كانت لندن تاريخياً الوجهة الإستثمارية المفضلة في بريطانيا للمشترين من الشرق الأوسط ، لكن مدينة مانشستر الشمالية باتت تكتسب أيضاً شعبية متزايدة بسبب إمكاناتها التنموية القوية وعوائدها الإستثمارية المرتفعة.

يقول ويل ماكينتوش، كبير المديرين في شركة الإستشارات العقارية JLL، إن تدفقات رؤوس الأموال العالمية في القطاع العقاري سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة بعدما شهدت تراجعاً في السنوات السبع الماضية، إذ أدت الضرائب المرتفعة على الصفقات العقارية والتقييمات المنخفضة إلى إلحاق الضرر بالاستثمارات العقارية.

ويعتبر ماكنتوش في تصريحات لـ “أريبيان بزنس” أن الركود أو الهبوط التاريخي لأسعار العقارات المميزة في وسط لندن أدى إلى بروز اتجاه نحو “سوق من مستويين”، حيث يشتري المستثمرون العرب منازل يقطنها ملاكها في لندن ويسعون إلى الحصول على عائدات أعلى لرؤوس الأموال والإيجار في مانشستر.

ويضيف ماكنتوش: “أدت حالة عدم اليقين التي رافقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والرسوم الضريبية المرتفعة على الصفقات العقارية إلى تباطؤ السوق العقاري في لندن لبضع سنوات. ولذلك بدأ المستثمرون من الشرق الأوسط يتطلعون إلى مدن مثل مانشستر وبرمنجهام حيث يمكنهم الحصول على عوائد إستثمارية أفضل برأس مال أقل”.

ويقول الخبير في JLL إنه تم تسجيل هجرة استثمارية دولية نحو ممرات لندن “الشرقية والغربية”، مثل سلو وريدينج، حيث يستبق المشترون تشغيل القطار العابر الجديد، الذي سينقل حوالي 1.5 مليون شخص في مناطق تبعد عن لندن 45 دقيقة على مراحل بدءاً من عام 2021.

نمو متسارع لأسعار العقارات في بريطانيا

ووفقاً لأحدث مؤشر أسعار المنازل في المدن البريطانية من شركة البيانات العقارية البريطانية Hometrack، فإن الطلب الإجمالي في عام 2020 ارتفع بنسبة 40% مقارنة بمستويات عام 2019. وبلغت نسبة تضخم قيمة العقارات الوطنية 3.9% كمعدل وسطي على مدار العام، في حين سجلت مانشستر نمواً بنسبة 5.9% مقارنة بلندن التي سجلت نمواً بنسبة 2.8% خلال الفترة الزمنية نفسها.

أما بالنسبة إلى عام 2021، فتتوقع شركة الإستشارات العقارية Savills نمو رأس المال بنسبة 2.5% في لندن مقارنة بنسبة 3.5% في منطقة شمال شرق بريطانيا، بما في ذلك مانشستر. وستشهد لندن نمواً تراكمياً بنسبة 12.6% على مدى خمس سنوات، مقارنة بنسبة 20.5% في الشمال الشرقي.

ويتوقع نيك فوجان، رئيس مبيعات التطوير السكني في لندن الكبرى في شركة Savills، أن تشهد السنوات الخمس المقبلة “نمواً إيجابياً على نطاق واسع” في جميع أنحاء بريطانيا.

ويقول فوجان: “مع تخلصنا من وباء “كوفيد-19” هذا العام، فإن السوق العقاري في جميع أنحاء المملكة المتحدة قوي للغاية، إذا أخذنا في الإعتبار التباطؤ النسبي على مدى سنوات قبل “كوفيد-19″. كما ان هناك قدراً كبيراً من الطلب المكبوت على العقارات ناجم عن المشترين الجدد والتباطؤ في مستويات الصفقات العقارية خلال السنوات القليلة الماضية”.

ويعتبر الخبير العقاري أن سوق المنازل المستعملة في لندن يسجل أداءً جيداً بشكل خاص، مع إقبال كبير على العقارات في المساحات الخارجية المفتوحة وقرب خطوط المواصلات المهمة والمدارس الجيدة، كما أن سوق المنازل الجديدة في وسط لندن تشهد انتعاشاً كبيراً.

وبلغت نسبة تضخم قيمة العقارات الوطنية 3.9% كمعدل وسطي على مدار العام، في حين سجلت مانشستر نمواً بنسبة 5.9% مقارنة بلندن التي سجلت نمواً بنسبة 2.8% خلال الفترة الزمنية نفسها.

ويضيف فوجان:” “يظهر السوق العقاري الفخم إشارات جيدة على الإنتعاش، وعندما تستأنف حركة السفر سنشهد إقبالاً كبيراً على هذا السوق. وأعتقد أن أمام المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة ممتازة للإستثمار العقاري في لندن حالياً. وفي حين يتم بناء المزيد من المواقع المركزية الرئيسية إلا أن مستويات المخزون بدأت في التقلص، ويبدو أننا سنشهد قصة نمو في معظم مناطق لندن خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة”.

سطوع نجم مانشستر

يتوقع أن تنمو القيمة المضافة الإجمالية (GVA) لمانشستر بنسبة 45% خلال الفترة الزمنية الممتدة بين عامي 2016 و 2036، بدفع من الاستثمار الوطني المتنامي والتنوع الاقتصادي المتسارع وارتفاع نسبة الشباب والمتعلم بين السكان.

وتسجل الأحياء العشر مجتمعة في مدينة مانشستر الكبرى أكبر حجم اقتصاد خارج لندن، بقيمة مضافة إجمالية قدرها 62.8 مليار جنيه إسترليني (88.5 مليار دولار)، وفقًا لمؤسسة “إنفست” في مانشستر.

ويقول ماكنتوش من JLL أن مانشستر تعتبر بشكل جلي “مدينة بريطانية مهمة للغاية”. ويضيف: “تتمتع مانشستر بقدرات هائلة من حيث خلق فرص عمل مستمرة وتمتعها بديموغرافية شابة نابضة بالحياة. ولمسنا الكثير من الاستثمارات تتجه نحو هذه المدينة في السنوات الخمس الماضية. ولكن بالنسبة إلى المشترين من الشرق الأوسط، فإنهم يختارون مانشستر لأغراض الشراء من أجل التأجير أو الاستثمار فقط”.

وباتت مدينة مانشستر الشمالية تكتسب شعبية متزايدة بسبب إمكاناتها التنموية القوية وعوائدها الإستثمارية المرتفعة.

ويعتبر جيمي آدم، رئيس مبيعات التطوير السكني، شمال إنجلترا، لدى شركة Savills، أن الإيجابيات التي تلت الإغلاق الناجم عن وباء “كوفيد-19” قد امتدت آثارها لتشمل مانشستر أيضاً.

وقال آدم: “شهدت الأسواق السكنية الرئيسية في لندن انتعاشاً قوياً. واستفادت أماكن مثل مانشستر وليفربول ويورك من التغيير الحاصل في أنماط حياة الناس حيث بات في إمكانهم العيش في أماكن أبعد واستخدام المواصلات بسهولة”.

ويضيف آدم: “الحياة تدب مجدداً في السوق العقاري بعد تراجع سوق الإيجارات في مانشستر عندما عاد الطلاب إلى مسقط رأسهم خلال فترة الإغلاق وتراجع عدد المستأجرين الشباب من ذوي المهارات في وسط المدينة أثناء تفشي الوباء”.

وتابع: “شهدنا طلباً متزايداً في قسم العقارات التي يقطنها ملاكها، مع إقبال المشترين المحليين والدوليين والشرق أوسطيين على الإستثمار في عقارات مانشستر”.

ويعتبر آدم أن “أساسيات السوق العقاري قوية: لديك معادلة التوازن مع لندن كونها على بعد ساعتين فقط من مانشستر؛ معروض جيد من المباني السكنية الجديدة؛ بالإضافة إلى النمو في المكاتب والفنادق وأماكن السكن. إنها فترة من النمو الشامل للغاية، مع الإستفادة أيضاً من ارتفاع معدلات استبقاء الطلاب في الجامعات وفرص العمل الجديدة القادمة إلى المدينة”.

ويؤكد ماكينتوش أن “شرائح كبيرة من المستثمرين في الشرق الأوسط على أتم الاستعداد للاستثمار في القطاع العقاري البريطاني ــــــ من الشمال إلى الجنوب ــــــ ولكن الأمر مرتبط بمدى الاسراع في فتح المزيد من الطرق الجوية الدولية أمام حركة السفر. إذ لم يتمكن المستثمرون الإقليميون بالفعل من شراء العقارات لأنهم يريدون في الغالب معاينة المبنى عن قرب ومقارنته مع الأسعار التي يدفعونها. ومع ذلك، لا يوجد أدنى شك في وجود طلب عقاري مكبوت”.