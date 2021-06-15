بالادخار.. عشت حياتي بدون قروض

الكلمة السحرية لأي مستقبل مستقر وجميل هي “الادخار” فهي كلمة لطالما كان قولها سهلاً وفعلها أصعب مما نتصور، ولطالما اختلف الناس على أهداف الادخار وجدواه إذا كان مستوى الدخل ضعيف.

بكل بساطة هدف الادخار هو تأمين مستقبل مالي مستقر ومزدهر لك ولعائلتك، وليس لشراء ما ترغب فيه كالسيارة أو للذهاب في رحلة الأحلام، فهذه تأتي في خانة الالتزامات والمصاريف.

الادخار بحاجة إلى وعي وثقافة مالية، يحرص الفرد به على إدارة التزاماته المالية مقارنة مع دخله سواءً كان أسبوعياً أو شهرياً بحيث تكون التزاماته المالية لا تتجاوز الـ 60% من مجموع دخله، وبذلك يدخر 40% من دخله الشهري، وبالتالي يجد 40% من دخله السنوي في الادخار بنهاية كل عام.

سأروي هنا كيف تعيش حياتك بدون قروض …

فالادخار بإمكانه أن يغنيك عن القروض، ولو جزئياً، ويؤمن لك ولعائلتك مستقبل مالي واجتماعي مستقر. على سبيل المثال، ادخار مبلغ 4 آلاف ريال شهرياً يعني ادخار ما يقارب النصف مليون ريال في 10 سنوات.

وللادخار طريقة من ثلاثة طرق:

1) اعتماد مبدأ ثلث سكن، ثلث مصاريف، ثلث ادخار

2) استقطاع مبلغ ثابت كل شهر للادخار والصرف من الباقي

3) ادخار الباقي من الدخل نهاية كل شهر

وانصح في اتباع الطريقة الأولى أو الثانية، حيث تعكس الطريقتان وعي مالي وتسهل رحلتك نحو مستقبل مالي أفضل.

أقدم لكم مثال ملف Excel لحساب أول طريقتين:

المريح في الجدول هنا أنك تحدد نسبة المصاريف والسكن كما تحب، لكن مع التأكيد على نمط حياة يبحث عن أفضل ممارسات حسن التصرف في المال، والاستغناء عما لا يلزمك من التزامات غير ضرورية أي مصاريف إضافية – والنتيجة النهائية مذهلة في كل الأحوال.

وللنجاح في خطة الادخار، يجب أن تكون أكثر صرامة والتزام ببرنامج مالي واضح وثابت من خلال تحويل مبلغ شهري ثابت الى حساب توفير حسب مخططك المستقبلي للوصول لهدف معين، والصرف من الباقي وكأنه راتبك الفعلي.

ختاماً، لكل من لم يبدأ بخطة ادخار واضحة. لم يفت الأوان بعد للبدء. ومهما وصلت مع الادخار سيكون أفضل لك من الاعتماد كلياً على القروض. فمثلاً، شراء منزل بجمع رصيدك من الادخار وزيادة قرض شخصي لتغطية الناقص سيكون أفضل من الاعتماد كلياً على قرض عقاري يستقطع أغلب دخلك لعشرين سنة قادمة. وتذكّر، أن تبدأ متأخراً خير من أن لا تبدأ أبداً، وكلما أسرعت في الادخار وصلت أسرع إلى هدفك المالي.

بامكانكم أعزائي تحميل خطة الادخار من الرابط التالي: https://t.co/AopE6rVdK4?amp=1 ، مع التنويه على انه للشرح فقط.. النتيجة النهائية تعتمد على أداءك وظروفك، فكل ما عليك فعله هو تعبئة المربعات الصفراء لتتغير الحسبة بناء على معطياتك.