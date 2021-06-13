محرر في الموقع by محرر في الموقع

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بيع المرحلة الأولى من فلل ماربيا في إمارة رأس الخيمة

مشروع بقيمة 500 مليون درهم على جزيرة الحياة في ميناء العرب

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بيع المرحلة الأولى من فلل ماربيا في إمارة رأس الخيمة

أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية، عن بيع الفيلات الشاطئية الحصرية بالكامل مشروع ماربيا، الذي يتكون من فلل ومنازل بتصميم عصري في جزيرة الحياة برأس الخيمة.

ويتكون مشروع الواجهة البحرية الفاخر من مجموعة من الفيلات فئة الـ”تاون هاوس” المؤلفة من غرفتين وثلاث غرف نوم ، والفلل المكونة من أربع وخمس غرف نوم. وتم تصميم ثلاث فيلات متاحة للعرض لتوفير تجربة عملية للعائلات والمستثمرين الذين يتطلعون إلى اختيار فلل ماربيا منزلاً لهم.
ويعزز المشروع المواجه للشاطئ أسلوب الحياة الصحية، ويجمع بين تأثير البحر والأجواء المحلية، ويلبي احتياجات العائلات التي تتطلع إلى حياة مجتمعية آمنة ومزيج من الثقافات، حيث يسعد السكان بالأنشطة والمرافق الفاخرة في الجزيرة ويمكنهم أيضاً الوصول إلى ممشى البحيرة، ليشكّل المشروع موقعاً مثالياً لأولئك الذين يتطلعون إلى الحصول على سكن دائم أو ملاذٍ لقضاء الإجازة.

وقال محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رأس الخيمة العقارية: “شهد المشروع إقبالاً ملحوظاً من المستثمرين والمشترين، وهو أمر مشجع للغاية. ونعمل حالياً على استكمال عمليات الإنشاء والتطوير ، مما سيشهد إضافة المزيد من الفلل الفاخرة المتاحة للشراء. يوفر هذا المشروع للسكان أعلى مستويات الجودة للمعيشة في منطقة صديقة للبيئة وضمن وجهة سياحية ناشئة”.
وأضاف الطير: “ستضيف هذه الفلل الجديدة إلى جزيرة الحياة عناصر أساسية للتصميم العام وتلعب دوراً مركزياً في جذب المستثمرين والمستأجرين إلى الجزيرة. وتعمل شركة رأس الخيمة العقارية على إنجاز المشروع ضمن الإطار الزمني المحدد، وبأعلى كفاءة ممكنة، ودون تجاهل أي تفاصيل”.

وتمتد جزيرة الحياة، مشروع التطوير المتكامل المتعدد الاستخدامات، على مساحة ستة ملايين قدم مربعة. وهي واحدة من جزيرتين تكونان ميناء العرب، مجتمع الواجهة البحرية في رأس الخيمة مع منازل تقع وسط المناظر الطبيعية الخصبة والأراضي الرطبة المحمية والشواطئ البكر.

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