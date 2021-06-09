العراق: توزيع أراض سكنية بين المواطنين عبر تطبيق إلكتروني

قال الكاظمي، خلال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء: إنه “سيكون هناك (تطبيق إلكتروني) يعلن عنه قريباً لغرض تسجيل وفرز فئات المستحقين للاراضي من أجل منع أي تلاعب، ومن اجل العدالة في توزيع الاستحقاق”، مبيناً أن “الأولوية في توزيع الاراضي ستحدد بين المواطنين المستحقين بحسب النقاط ومن دون تفضيل أو تدخل من أي جهة”.

وأضاف أن “العمل جار على توفير القروض من البنوك والمصارف لمتسلمي الأراضي كي يشرعوا ببناء وحداتهم السكنية”، مشيراً إلى أن “كل عمليات البناء ستخضع للقوانين والمخططات العمرانية ومخططات البنى التحتية، لمنع حصول أي تشوّه عمراني في المجمعات السكنية الجديدة”.

يذكر أن أزمة السكن في العراق وصلت لمستويات حادة مع حاجة البلاد إلى 3 ملايين وحدة سكنية لحل تلك الأزمة فيما وصل عدد السكان إلى 40 مليون نسمة، وفق إحصاء رسمي أعلنته وزارة التخطيط العراقية في 12 ينايرالماضي.

وتجري لجنة الخدمات النيابية في البرلمان العراقي دراسات لتحديد الشرائح المستهدفة من توزيع الاراضي ومنهم عوائل الشهداء والمتعففون وساكني المناطق العشوائية.