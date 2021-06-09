استقالة رئيس مجلس إدارة داماك مع عرض استحواذ تلقته الشركة

رانجو وارير-أريبيان بزنس: استقال رئيس مجلس إدارة داماك حسين سجواني من منصبه في الشركة المدرجة في سوق دبي المالي مع نيته تحويل شركة داماك إلى شركة خاصة وإلغاء إدراجها في السوق من خلال شركته الخاصة مابل انفست والتي تأسست في جزر فيرجن البريطانية.

ولفتت إلى أن شركة ” مايبل إنفست” أعلنت أن نيتها النهائية سحب إدراج شركة “داماك العقارية” من سوق دبي المالي.

ويشير إفصاح في سوق ناسداك دبي من قبل ألفا ستار هولدنغ -Alpha Star Holding III Limited-إلى أنه: “هناك تضارب في المصالح بين السيد حسين علي حبيب سجواني (كمساهم في Maple) وما يخص مصالحه الخاصة بشركة داماك DAMAC PJSC ومساهميها (بخلاف Maple والشركات التابعة لها)” .

وأضاف البيان: “من أجل إدارة تضارب المصالح هذا ، قدم السيد حسين علي حبيب سجواني استقالته من منصب رئيس مجلس الإدارة ومدير مجلس إدارة داماك ش.م.ع في 8 يونيو 2021”.

وكشف البيان كذلك أن شركة مابل Maple لديها نية أكيدة لتقديم عرض طوعي مشروط لرأس المال المصدر لشركة DAMAC PJSC غير المملوكة بالفعل لشركة مابل والشركات التابعة لها” حاليًا ، تمتلك Maple مساهمة مباشرة وغير مباشرة بنسبة 88.106٪ في داماك العقارية.

وفي إعلان آخر ، تم التأكيد على أن داماك ستعقد “اجتماعًا لمجلس الإدارة في 13 يونيو 2021 لتعيين لجنة مستقلة لمجلس إدارة داماك ش.م.ع”.

وأفاد بيان إفصاح في سوق دبي المالي باستقالة حسين علي حبيب سجواني من منصبه كرئيس وعضو مجلس إدارة داماك بأثر فوري بسبب تضارب المصالح الناشئ عن حصته في شركة ميبل انفست كو ليمتد ومشاركته في العرض استحواذ من ميبل انفست.

وأشار البيان أن اعضاء مجلس إدارة داماك المتبقون بصدد دراسة وتقييم العرض وسيقومون بتحديث السوق في الوقت المناسب. ويلفت الإشعار من شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع ، إلى تلقيها خطاب يتضمن النية للقيام بعرض مشروط واستقالة رئيس مجلس الإدارة.

ويوضح البيان بتلقي عرض رسمي من المساهم الرئيسي في داماك، من خلال شركة ميبل انفست كو ليمتد، للاستحواذ على 100 %من أسهم راس مال داماك الصادر والمدفوع .

وكانت شركة «داماك» قد أعلنت في بيان عن تحقيقها إيرادات فصلية بقيمة 642 مليون درهم ومبيعات محجوزة بقيمة 1.1 مليار درهم. وسلمت الشركة خلال الفترة نحو 1350 وحدة في إمارة دبي. ولدى الشركة إجمالي أصول 21.7 مليار درهم، فيما بلغت قيمة حقوق المساهمين 12.9 مليار درهم.