نيويورك تنافس لندن بالاستثمار الخليجي

yغافين غيبون- اريبيان بزنس : أصبحت نيويورك بديلاً جذابا للندن في وقت قصير لدى المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما أكده لأريبيان بزنس أندرو جونز مع تسجيلهم معدل بلغ 15 في المئة من المهتمين بشراء مشروع «ون وول ستريت»، وهي ناطحة سحاب شهيرة في الحي المالي بمانهاتن يدير مبيعاتها أندرو جونز.

وأدى تقييد الرحلات الجوية إلى المملكة المتحدة إلى بحث المستثمرين الخليجيين عن بدائل رغم أن لندن ستحافظ على جاذبيتها للاستثمار في الشرق الأوسط، وكسبت نيويورك اهتمام ذات المستثمرين في الوقت الراهن.

وقال جونز : «لندن كانت وستظل دائما في المرتبة الأولى لكن من المرجح أن تصبح نيويورك في المرتبة الثانية قريبا»، مشيرا الى أن شعبية الجامعات الأمريكية تظل عامل جذب كبير للطلاب من الشرق الأوسط في عام 2019، إذ ذهب 21 في المئة من الطلاب الذين يتطلعون للدراسة في الخارج إلى الولايات المتحدة.

وهذا بدوره له تأثير إيجابي في سوق العقارات، حيث يضيف جونز: «لدينا بعض الجامعات الرائعة في نيويورك، وأود أن أقول إن المدارس تحظى بشعبية كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة المتحدة، ولكن التعليم الجامعي في الولايات المتحدة هو الأكثر شعبية».

وكشف جونز عن اهتمام مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي بمشروع «ون وول ستريت»، على الجانب الشرقي من برودواي بين وول ستريت وإكستشينج بليس. وجرىوتم بناء «ون وول ستريت» في الأصل على هيئة مكاتب أحد أكبر البنوك في مدينة نيويورك، في أوائل القرن العشرين، قبل أن يستحوذ عليه بنك نيويورك ميلون في عام 1988، و في عام 2014 تم شراؤها من قبل ماكلوي بروبرتيز . والمشروع في طور التحول إلى 566 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يبدأ السكان في الانتقال في نهاية هذا العام، إذ من المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل في أواخر عام 2022، حيث يبلغ متوسط ​​سعر القدم المربع 2350 دولارا، مع بدء الاستوديوهات بأقل من مليون دولار وغرفة نوم واحدة 1.6 مليون دولار وسريرين 2.5 مليون دولار.

ويختتم جونز قائلا إنه بالنسبة للوحدات الأصغر ستكون مناسبة من منظور المستثمر، فيما تمثل الوحدات الأكبر خيارا بارزا أمام مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي بسبب الحجم والإطلالات والمرافق .