قطاع العقار الخليجي 2021: من ركود الجائحة إلى الريادة والانتعاش

تسببت جائحة كوفيد-19 بتحولات جذرية في قطاع العقارات طالت المالكين والمستثمرين وأصحاب العقارات والمستأجرين والمستهلكين على حد السواء. لكن التطورات الإيجابية لبرنامج التحصين الشامل تدعو للتفاؤل. والآن بعد أن هدأت العاصفة يبقى السؤال الأهم: هل يجب إلغاء الفنادق ومراكز التسوق والمكاتب والمتنزهات ودور السينما أم الإسراع في تطويرها؟

لقد شهدت أكبر الشركات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً في إيراداتها وقيمتها السوقية بنسبة وصلت إلى 40٪ قبل أن يعود الوضع للاستقرار عند مستويات ما قبل الجائحة1. وعلى الرغم من تباطؤ بعض الشركات العقارية في الاستجابة، إلا أن بعضها سرعان ما أعاد تقييم نموذج العمل وتبني الوضع الجديد.

بعد تراجع مشاريع البناء في العام 2020 إلى ثلث معدلاتها خلال الخمس سنوات الماضيه، أدرك المطوّرون الرئيسيون الحاجة الملحة إلى اعتماد أنظمة إدارة النقد المركزية والحد من النفقات وتعزيز الميزانيات العمومية. فقد قامت دولة الامارات العربية بدمج عمالقة الشركات العقارية كمراس العقارية تحت مظلة دبي القابضة وترشيد العرض على المستوى الوطني وشطب إدراج بعض الشركات. اما المملكة العربية السعودية فقامت باعتماد النمو المحسوب وتوحيد القيادات من اجل هذا الهدف.

فيما عمد رواد قطاع العقارات في المنطقة، مثل الدار العقارية، إلى سرعة توجيه أفضل إمكاناتها في فئتها، وتحويلها إلى أعمال آمنة تعتمد على الرسوم وتحقق دخلاً منتظماً طويل الأجل مع تحقيق مكافآت فورية من قاعدة المستثمرين لديها. في حين عقدت بعض الشركات العقارية شراكات مع رواد النمو في القطاع العام والقطاع شبه العام للاستفادة من الأجندة الوطنية والمشاريع الضخمة قيد الانشاء، والعمل في الوقت نفسه على بناء إمكاناتها الريادية في تقنيات البناء من الجيل التالي.

في حين لا تزال الفرص المحلية في قطاع العقارات من خلال إدارة الأصول المرتكزة على القيمة، إلا أن المطورين الرئيسيين في المنطقة يستعدون بشكل كبير للاستفادة من فرص النموالمتزايدة في الدول الجاوره. وهنا نستطيع القول بأن الفرص المتاحة في العام 2021 ستكون من نصيب المطوّرين الأذكياء الذين يدركون قيمة التوقيت والطلب.

sustainable yields.

متاجر التجزئة والمنشآت الترفيهية: ابتكار خارج مركز التسوق

أما بالنسبة لمطوّري ومشغلي مراكز التسوق في المنطقة، فقد كان العام 2020 بالنسبة لهم، من أصعب الأعوام على الإطلاق. فكيف يمكن لقطاع يعتمد على تفاعل الزوار وتجمعهم من الاستمرار، ناهيك عن العودة أقوى بعد الجائحة؟

قد لا يتسنى للمطورين هؤلاء تحقيق ذلك دون احداث نقلة نوعية في المفاهيم وتحويل مراكز التسوق من مكان يجمع بين المستهلك والعلامات التجارية إلى محور النظام البيئي للمستهلك. وقد انتفع رواد هذا القطاع من فرص النمو المتاحة في النظام البيئي للمستهلك، بما في ذلك الاستفادة من المنصات الرائدة للبيانات والتحليلات كما هو الحال مع مجموعة ماجد الفطيم في دولة الإمارات، وبزيادة حصة الرواد في إنفاق المستهلك من خلال حلول الدفع الإلكترونية، وبالتوسع في سلسة القيمة التي تربط المستهلك بالمنتج.

مما لا شك به بأن هذه الجائحة قد أثرت بشكل كبير على التسوق داخل المتجر وسيبقى هذا التأثير مستمراً. ومن المتوقع أن تكون دول مجلس التعاون الخليجي قد بدأت بمسارعة الخطى لتبني التجارة الإلكترونية مثل الولايات المتحدة الأميركية، حيث ازدهرت فيها التجارة الإلكترونية خلال الربع الأول من عام 2020 بقدر ازدهارها خلال السنوات الخمس الماضية.

لم يعد اختراق السوق عبر الإنترنت خياراً، بل بات ضرورة ملحة بالنسبة لمشغلي مراكز التسوق بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص. واليوم، بات كبار المشغلين يطوّرون منتجاتهم بما يتماشى مع متطلبات المستهلكين، مثل ممشى الجامعة النابض بالحياة في الرياض. وقد عمد العديد من هؤلاء المشغلين عمد إلى التخلص من بعض أصوله الضعيفة الأداء لدعم المزيد من المجالات الواعدة في أعماله، بالاضافة الى حماية المستأجرين، الشركاء الحقيقين على المدى الطويل، كما فعلت المراكز العربية في المملكة العام الماضي .

وعلى الرغم من أن الجائحة العالمية لم تكشف عن توجهات جديدة تؤثر على قطاع مراكز التسوق، لكنها أدت بشكل جوهري إلى تسريع تأثيرها في دول مجلس التعاون الخليجي، ودفعت بالمشغلين إلى التطوّر. ونستطيع القول هنا بأن الخروج من هذه الأزمة أقوى في العام 2021، سيكون من نصيب القادرين على الانتقال من مالكي مراكز التسوق إلى رواد النظام البيئي للمستهلكين.

قطاع الضيافة: إعادة صياغة مفهوم التجربة والضيف

إن الشدة التي تأثر بها قطاع الضيافة من جراء الجائحة، لم تطل إلا عدد قليل من القطاعات العقارية. ولن يستطيع قطاع الضيافة من تعويض الخسائر والانتعاش فورياً حتى وإن عاد الطلب القوي – (المكبوت) على القطاع من جديد.

وتتصدر حالياً “سياحة العمل” التوجهات الجديدة، بسبب الإرهاق الشديد من العمل لفترات طويلة في المكان نفسه. ومع توقع استمرار محدودية السفر الدولي إلى حد كبير خلال فترة طويلة من العام 2021، فإن السائح المحلي هو الباقي، وقد بدأت فعلاً الشركات الرائدة في قطاع الضيافة بإجراء تعديلات بسيطة لتلبية هذه التوجهات. وبدأ مشغلو القطاع في الرياض وجدة بشكل متزايد، في التوجه نحو إعادة تصور الإقامة كتجربة لا تقتصر على الغرفة فقط، بل من خلال تقديم تجربة شاملة للضيوف تشمل زيارات إلى الأماكن السياحية مثل مدينة العلا وسباق الدرعية للسيارات ورحلات سفاري، بالإضافة إلى المهرجانات الموسمية وغيرها من الفعاليات.

ومع تعافي معدلات الإشغال والإيرادات لكل غرفة متاحة (RevPAR) يجب أن يكون مشغلي الفنادق قادرين على إدارة الانكماش بفعالية من خلال إعادة تصميم تجربة الزائر وقنوات المبيعات والتحلي بمرونة اكبر.

المباني التجارية: إعادة تصميم المكتب

بأكثر من ناحية، قد لا يبدو المستقبل مشرقاً بالنسبة لمباني المكاتب، خاصة وأن استطلاعات الرأي قد كشفت بأن عدداً متزايداً من الموظفين يفضلون العمل خارج المكتب لفترات اطول،خصوصاً مع تصدر عمالقة التكنولوجيا في العالم مثل تويتر وأمازون التوجه نحو استمرار تطبيق نظام العمل عن بعد . بالرغم من هذه التحديات التنظيمية،يمكن لمالكي المكاتب تحقيق الازدهار من خلال تبني الحقائق الجديدة للطلب على مساحات المكاتب.

ويجب على مالكي المكاتب في المنطقة أولا وقبل كل شيء التركيز على مصادر الطلب المستقبلية، مثل العاملين لحسابهم الخاص ورواد الأعمال والشركات الصغيرة. وبحسب استبيان المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن “رواد الأعمال” كان من أسرع التوجهات انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد حقق نمواً وصل إلى 37٪ خلال السنوات الخمس الماضية. إن استهداف “العائدين” إلى العمل والمهن التي تتطلب التواصل الشخصي أو التعامل مع العملاء أو تتضمن توفير أدوات متخصصة لا يمكن توفيرها في نظام العمل عن بعد، يمكن أن يسرع عودة المستأجرين الحاليين للعمل من المكتب واستقطاب عملاء جدد.

لا بد هنا من التنويه إلى أن احتياجات المستأجرين في “مكتب المستقبل” ستكون مختلفة للغاية. وسيعتمد الخروج من هذه الأزمة بقوة على تلبية هذه الاحتياجات من خلال توفير الخدمات المناسبة وتحديث المكاتب وعقد الإيجار.