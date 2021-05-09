السعودية: صندوق التنمية العقارية يقدم 5 أنواع من التمويل ويوقف الدعم في 5 حالات

ونصت المادة الحادية عشرة في اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية على أنه يتم تعليق وإيقاف الدعم في 5 حالات وهي :

1- عند تعثر المستفيد في سداد القسط الشهري للقرض العقاري المدعوم، يتم تعليق إيداع مبلغ الدعم الشهري بشكل مؤقت، حتى يتم سداد القسط المتأخر.

2- يتم إيقاف مبلغ الدعم المقدم للمستفيد بشكل نهائي عند تحقق أي من الحالات الآتية:

أ- وفاة المستفيد وسقوط مديونية جهة التمويل.

ب- عجز المستفيد كلياً وسقوط مديونية جهة التمويل.

ج- في حال قيام المستفيد بتعجيل سداد باقي أقساط القرض العقاري، دون إخلال بالتزام الصندوق بسداد تكلفة أقساط السداد المبكر للتمويل.

د- سقوط مديونية جهة التمويل لأي سبب كان.

حددت اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية خمسة أنواع من التمويل لتقديمها للمستفيدين، وهي: القرض العقاري المدعوم، والقرض العقاري المباشر، والضمانات المقدمة للمطورين العقاريين وجهات التمويل عما يقدم من تمويل لبعض فئات المستفيدين، والقروض المقدمة لجهات التمويل والمطورين العقاريين،

ونشرت الصحيفة الرسمية– أم القرى- نص اللائحة التنفيذية (هنا).

و تحدد اللائحة خمسة أنواع من التمويل لتقديمها للمستفيدين، مثل كل من: القرض العقاري المدعوم، والقرض العقاري المباشر، والضمانات المقدمة للمطورين العقاريين وجهات التمويل عما يقدم من تمويل لبعض فئات المستفيدين، والقروض المقدمة لجهات التمويل والمطورين العقاريين، وأي أنواع أخرى يتم استحداثها بقرار من مجلس الصندوق بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة نشاطه.