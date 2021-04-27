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Posted inعقارات

السعودية: اجتماعات لرفع نسبة تملك الأسر للمنازل إلى 70% بحلول 2030

التقى الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد صالح البطي، أمس في مقر الشركة بالرياض، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير وشركة أمالا جون باغانو، حيث تم استعراض المشاريع المستقبلية وبحث سبل التعاون بين الشركتين وتبادل التجارب والمعرفة بينهما، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية: اجتماعات لرفع نسبة تملك الأسر للمنازل إلى 70% بحلول 2030
Red Sea coastline in Sharm El Sheikh

وأوضح المهندس البطي أن الشركة تسعى دائما إلى بناء علاقات وشراكات استراتيجية تكاملية مع الجهات ذات العلاقة ومن ضمنها شركة البحر الأحمر وأمالا، لفتح المجال للاستثمار وتنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز نموه.

و أطلع الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير وشركة أمالا، والوفد المرافق له على الخدمات والتسهيلات السكنية المميزة التي يقدمها مركز سكني الشامل بالرياض، بالإضافة إلى زيارة مشاريع ضاحية الجوان وما تقدمه من بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق وفق أحدث المعايير بالشراكة مع المطورين المؤهلين.

وأشاد باغانو بالدور الكبير الذي تقوم به الشركة الوطنية للإسكان للإسهام في زيادة المعروض العقاري بالمملكة وتفعيل سبل الشراكة مع القطاع الخاص، وابدى تطلعه للتعاون المثمر في المستقبل بين الجانبين لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة تملك الأسر السعودية

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